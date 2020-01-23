"Скандалы лишают блеска": нобелевский лауреат дал совет власти Украины

Для экономического роста власть Украины должна работать над продвижением "устойчивого оптимизма", чтобы люди поверили в свою страну.

Такой совет Украине дал лауреат Нобелевской премии по экономике 2013 года Роберт Шиллер на форуме в Давосе в четверг, 23 января, передает "Интерфакс".

"Оптимизм, который мы видим в Украине, должен стать устойчивым. Скандалы лишают блеска этот оптимизм. Главное – изменение культуры и настроений", – сказал экономист.

Шиллер подчеркнул важность изменения культуры в Украине через образование, в особенности в вопросе восприятия коррупции.

"Мы не смотрим на нынешние цифры роста как на показатель успеха – мы смотрим на то, как меняется культура", – сказал он.

Роберт Шиллер на вручении Нобелевской премии TMNews

В свою очередь исполнительный директор General Atlantic Билл Форд подчеркнул, что Украине повезло иметь сильную систему образования и очень мощные инженерные таланты.

"Однако эти таланты должны верить в возможности и возвращаться в Украину, чтобы развивать бизнес здесь. То, что по-настоящему породит энтузиазм и доверие к стране, – это молодые предприниматели, которые построят настоящие бизнесы и достигнут настоящего успеха, привлекая сюда новые технологии", – отметил эксперт.

Форд также подчеркнул, что составляющие успеха – борьба с коррупцией и верховенство права.

"Проблема Украины с коррупцией – это не столько сама по себе коррупция, как восприятие коррупции", – такое мнение на Украинском завтраке высказал соучредитель и со-исполнительный глава правления Carlyle Group Дэвид Рубинштейн.

Он пояснил, что многие инвесторы в поисках высокой доходности с удовольствием инвестируют в новые рынки, однако в странах с высоким индексом коррупции они боятся критики.

Он сказал, что Украине следует "поработать над своим имиджем, а также над реальностью". "Думаю, что власть заинтересована в привлечении иностранных капиталов и в том, чтобы избавиться от восприятия страны как коррумпированной и самой коррупции в реальности", – отметил Рубинштейн.

Как писал OBOZREVATEL, на экономическом форуме в Давосе президент Владимир Зеленский призвал инвестировать в Украину и анонсировал новые программы для бизнеса. Читайте в материале по ссылке, как скажется эта инициатива на внутреннем рынке.

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