Мировой банк спрогнозировал, какие страны больше всего пострадают от коронавируса

Мировая экономика в 2020 году упадет на 5,2%, что будет сильнейшим кризисом со времен Второй мировой войны. Наибольший удар почувствуют на себе страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Колумбия и т.д), а наименьшее сокращение ВВП ожидается в Восточной Азии (Китай, Монголия, КНДР).

Об этом говорится в опубликованном на сайте Всемирного банка прогнозе. Региональные перспективы:

Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Согласно прогнозам, в 2020 году рост в регионе снизится до 0,5%, что является самым низким показателем с 1967 года, что отражает сбои, вызванные пандемией.

Европа и Центральная Азия. Согласно прогнозам, региональная экономика сократится на 4,7%, причем рецессия наблюдается почти во всех странах.

Экономика США сократится на 6,1% в этом году, что отражает сбои, связанные с мерами по борьбе с пандемией.

Латинская Америка и Карибский бассейн: шоки, вызванные пандемией, приведут к снижению экономической активности в регионе в 2020 году на 7,2%.

Ближний Восток и Северная Африка. Экономическая активность на Ближнем Востоке и в Северной Африке, согласно прогнозам, сократится на 4,2% в результате развития пандемии и рынка нефти.

Южная Азия. Экономическая активность в регионе, согласно прогнозам, сократится на 2,7% в 2020 году, поскольку меры по смягчению пандемии сдерживают потребление и активность в сфере услуг, а также неопределенность в отношении пандемии, которая сдерживает частные инвестиции.

Африка. Экономическая активность в регионе в 2020 году сократится на 2,8%, что является самым высоким показателем за всю историю.

Как сообщал OBOZREVATEL, Международный валютный фонд прогнозирует падение экономики Украины по итогам 2020 года на 7,7%, но при этом ожидает роста экономики в 2021 году на 3,6%.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!