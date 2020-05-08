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8 мая • обновлено в 10:44
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Курс рубля активно отреагировал на подорожание нефти: график

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В России из-за подорожания нефти укрепляется рубль. В пятницу, 8 мая, доллар на Московской бирже подешевел до 73,88 руб./$.

Евро также идет вниз – валюта торгуется по 80,10 руб./евро. Об этом свидетельствуют данные биржи. Биржа советует спекулянтам продавать иностранную валюту.

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость доллара в России на бирже

Стоимость евро в России на бирже

Стоимость евро в России на бирже

Официальный курс валют, установленный Центробанком РФ на 7 мая, такой:

  • доллар – 74,11 рублей;

  • евро – 80,06 рублей.

Как сообщал OBOZREVATEL, обвал цен на нефть в "черный понедельник" 20 апреля привел к разорению спекулянтов на Московской бирже. Они не только потеряли потенциально имевшиеся у них 400 млн рублей, но и оказались должны вдвое больше.

Обвал мировых цен на нефть привел к тому, что по итогам 2020 года дефицит бюджета России превысит 5,6 трлн рублей (около $75,5 млрд).

С начала марта россияне сняли через банкоматы и со своих счетов в банках около 1 триллиона рублей ($13,6 млрд).

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Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.

Автор
Андрей Довгань
Тема
Курс валют
Место
Россия
Теги
рубль евро доллар курс валют Новости России
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