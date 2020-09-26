Кура доллара в октябре изменится: аналитик озвучил прогноз для украинцев

В Украине курс доллара в первых числах октября составит 28,3 грн/$, прибавив в цене около 10-20 копеек.

Такой прогноз OBOZREVATEL озвучил аналитик RoboForex Андрей Гойлов. "Индекс доллара к корзине основных мировых валют с начала сентября укрепился на 3%. Крупные инвесторы "выходят в кэш", под давлением оказались также валюты развивающихся стран. На предстоящей неделе курс доллар/гривна будет торговаться в ценовом диапазоне 28,00-28,30 курс евро/гривна продолжит падение к отметке 32,87", – говорится в прогнозе.

Так, с первого дня осени Нацбанк пытается стабилизировать курс гривни против доллара США. Пока мы продолжаем наблюдать за практически ежедневной девальвацией национальной валюты, когда НБУ "сжигает" резервы – предложенные регулятором 50 млн долларов были раскуплены за 10 минут. Межбанковский валютный рынок завершил торги на уровне 28,28 гривен за доллар, евро ослаб к отметке в 32,93 грн.

"В конце недели ожидается незначительное укрепление гривни или (как минимум) торги по цене открытия в течение всей торговой сессии. Скорее всего, мы увидим ставшее уже типичным поведение регулятора: при резком падении доллара НБУ начнет его выкупать, а при значительном росте будет замедлять скорость девальвации гривны", – отмечает эксперт.

Как сообщал OBOZREVATEL, бывшая и.о. председателя НБУ Екатерина Рожкова заявила, что запуск "печатного станка" является для НБУ "красной линией", которую он не собирается пересекать.

Украине понадобится около трех-четырех лет для того, чтобы восстановить экономическую ситуацию, которая была до коронавируса. При этом уже в 2021 году большинство рейтинговых агентств и международных организаций ожидает улучшения ситуации.