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27 сентября • обновлено в 18:31
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"Где миллиарды?" У Зеленского проверят западную помощь Украине за пять лет

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Команда президента Владимира Зеленского инициирует аудит всей финансовой помощи, которую Евросоюз выделял Украине с 2014 года. Речь идет о сумме в 15 млрд евро.

Об этом рассказала в эфире ObozTV народный депутат от партии "Слуга народа", представитель Кабмина в Верховной Раде Ирина Верещук. Также нардеп прокомментировала критику Зеленского в адрес ЕС, который якобы недостаточно помогает Украине.

Верещук отметила, что после заявления украинского президента западная пресса "бурлит" и высчитывает вплоть "до каждого евро" размер финансовой помощи Украине.

"И чтобы это снять, у меня есть предложение. В целом речь шла о 15 млрд евро, которые выдал Европейский Союз за 2014-2019 годы. Это программа оказалась – помощь ЕС в восстановлении Украины. Она правительственным офисом по вопросам европейской интеграции разработана, и я так понимаю, курировалась соответствующим вице-премьером по вопросам европейской интеграции Иванной Климпуш-Цинцадз", – сообщила нардеп.

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"Тут довольно реальные структурные программы. Например, способствование социальному и экономическому развитию, в том числе в приграничных регионах, улучшение качества окружающей среды, улучшение эффективности управления границами, поддержка культурных и образовательных сетей, реформирование системы юстиции, развитие торговли и частного сектора, энергетика и энергоэффективность", – перечислила она.

"У меня теперь совсем не риторический вопрос – где эти реформы, где эти миллиарды, где эти проекты, чтобы сегодня мы могли, честно глядя нашим европейским партнерам в глаза, не только сказать спасибо, а и отчитаться за каждое евро", – заявила депутат.

Как напомнила нардеп, ранее посол Украины в Евросоюзе Хьюг Мингарелли обвинил Украину в том, что она не может эффективно использовать выделяемые ей средства западной помощи.

"Теперь это приобрело абсолютно законченную форму – нам это "предъявили". Теперь мы инициируем аудит таких средств. Мы посмотрим, что это за проекты, кто отвечал, и главное – почему не несут ответственности люди, которые в данных секторах должны быть ответственны. Каким было поведение и роль именно Климпуш-Цинцадзе – наибольшего евроинтегратора, вице-премьера, которая отвечает за эти проекты и программы", – добавила Верещук.

"Где миллиарды?" У Зеленского проверят западную помощь Украине за пять лет

kp.ua

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Персоны
Ирина Верещук Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
макрофинансовая помощь Европейский Союз
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