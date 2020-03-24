Собрали больше, чем год назад: экономист объяснил проблему бюджета Украины

В Украине не выполняется план по поступлениям в бюджет за март – несмотря на то, что сборы идут большие, чем год назад.

Об этом сообщил в Facebook экономист, управляющий частным инвестиционным фондом на фондовом рынке США Владимир Компаниец.

Бюджет Украины

Он напомнил, что в марте этого 2020 года 21 рабочий день. При этом за 14 рабочих дней поступило:

в госбюджет – 53 млрд грн (53,8% от плана). В 2019 году за этот период было 51,5 млрд грн;

таможня собрала 17,2 млрд грн (56,9% от плана). В 2019 году за этот период –19,2 млрд грн;

налоговая собрала 27,6 млрд грн (50,6% от плана). В 2019 году за этот период в 25,8 млрд грн.;

местные бюджеты собрали 14,6 млрд грн (58,5% от плана), в прошлом году 12,8 млрд грн за этот период;

ЕСВ собрали 17,6 млрд грн, в прошлом году 14,9 млрд грн за этот же период.

"Денег нет, но вы держитесь", – подытожил Компаниец.

Он уточнил, что поступления в бюджет в 2020 году выше, чем в 2019 году из-за того, что государство установило более высокий план по сборам. Вторая причина – "спонсором" в этом году выступает "Нафтогаз", который отдал в бюджет деньги, выигранные в международных судах у "Газпрома".

Как сообщал OBOZREVATEL, вследствие пандемии коронавируса в Украине курс доллара может взлететь до 30-35 грн/$, а ВВП – упасть на 4-9%.

Ранее стало известно, что МВФ готов мобилизовать $1 трлн на кредиты для оказания помощи странам в борьбе с коронавирусом. Запросы, в частности, получено от 20 стран.

Украина хочет получить от МВФ порядка $10 млрд, что будет включать $5,5 млрд в рамках трехлетней программы и $4,5 млрд помощи для преодоления коронавируса.

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