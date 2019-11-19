Закупки газа у России: Еврокомиссию уличили в неожиданной подлости Украине

Европейская комиссия порекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, сократив дорогостоящие реверсные поставки.

Источник в институтах ЕС, близкий к трехсторонним газовым переговорам, заявил, что речь идет об объеме порядка 15 млрд кубометров в год, передает ТАСС.

"Еврокомиссия рекомендовала Киеву с 2020 года вернуться к прямым закупкам российского газа в объеме порядка 15 млрд кубометров, чтобы сократить издержки на реверсные закупки того же газа", – отметил он.

Новости Европа отреагировала на готовность Украины остановить транзит газа из России

Европейская комиссия порекомендовала Украине закупать газ из России напрямую, сократив дорогостоящие реверсные поставки

Как сообщал OBOZREVATEL:

Украина готова к остановке транзита российского газа, который возможен с 1 января 2020 года. Об этом заявил министр энергетики Алексей Оржель.

Европейская комиссия отказалась комментировать заявление министра энергетики Украины Алексея Оржеля о готовности прекратить транзит российского газа.

Возможная остановка транзита российского газа через Украину обернется негативными последствиями для украинской промышленности и рядовых потребителей.

Монобольшинство Верховной Рады в четверг, 31 октября, поддержало законопроект о проведении анбандлинга НАК "Нафтогаз Украины". Этот процесс предусматривает отделение от компании газотранспортной системы.

Наличие открытых споров между "Нафтогазом" и "Газпромом" не мешает подписанию нового контракта по транзиту российского газа после 1 января 2020 года.

Президент России Владимир Путин заявил о риске прекращения транзита газа через Украину с 1 января 2020 года.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев опроверг слова президента РФ Владимира Путина, что Украина покупает исключительно российский газ. И заявил: это РФ не выполняет условия газового контракта.

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