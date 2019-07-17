"1+1" не смогут забрать": Коломойский пообещал сохранить влияние на Украину

Украинский олигарх Игорь Коломойский заявил, что телеканал "1+1" останется в его собственности.

В связи с этим он подчеркнул, что его влияние не пропадет, передает "Новое время".

"Не думаю, что у меня смогут забрать "1+1". Так что мое влияние никуда не денется", – сообщил олигарх.

Коломойский также затронул тему победы Владимира Зеленского на президентских выборах и ситуацию с ПриватБанком.

По его словам, финучреждение национализировали "по распоряжению МВФ и Всемирного банка".

Олигарх считает, что победа Зеленского на президентских выборах "восстановит право на справедливость и справедливый суд".

"Зеленский не будет слушать советы Запада о том, кого сажать в тюрьму, кого грабить и у кого экспроприировать", – резюмировал Коломойский.

Украинский олигарх также затронул тему победы Владимира Зеленского на президентских выборах LIGA.net

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Коломойский призвал президента Украины Владимира Зеленского объявить дефолт.

Позже экономический эксперт Виктор Скаршевский заявил, что Украина может не возвращать долги Международному валютному фонду.

"Дефолты перед МВФ достаточно частое явление. За последние 60 лет (с 1959-го), 30 стран допустили 34 дефолта по кредитам МВФ", – отметил он.

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