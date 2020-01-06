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6 января • обновлено в 10:11
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100 тысяч за ночь: появились детали роскошного отдыха Зеленского в Буковеле

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Президент Украины Владимир Зеленский встретил Новый год в пятизвездочном отеле Radisson Blu Resort в Буковеле, где самый дешевый номер стоит не меньше 11 тысячи гривен.

За сутки в президентском люксе нужно отдать 100 тысяч гривен, говорится в сюжете телеканала "Прямий".

"Стоимость с завтраком – 15,059 гривен в сутки. За двое суток, если останетесь – 30,118 гривен. Стоимость президентского номера – 100 тысяч гривен в сутки", – сообщил персонал отеля.

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Также в самой гостинице находится свой spa-центр, бассейн, сауны и тренажерный зал. При этом пребывание VIP-гостей тщательно охраняется от посторонних.

Сотрудники курорта рассказали, что видели Зеленского на лыжных трассах.

"Зеленский был здесь 1 января, поднимался на спуск, катался здесь", – поделился один из сотрудников.

Зеленский в Буковеле

Зеленский в Буковеле

Кроме того, у отеля есть вертолетная площадка. Полет на вертолете обойдется 1400 долларов в час.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский провел новогодние праздники на украинском курорте Буковель в Карпатах.

Позже в сети разобрали гардероб президента Зеленского, которого засекли на новогодние праздники на горнолыжном курорте.

Также украинцев в сети разозлило селфи с Зеленским, сделанное на горнолыжном курорте "Буковель".

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Владимир Зеленский
Место
Украина
Теги
Курорт Буковель горнолыжный курорт
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семенов Александр
семенов Александр
Справжний патриот повынэн видпочываты на Мальдивах!!! Таемно!!!
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