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4 апреля • обновлено в 12:50
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10 млрд потери: Уманский рассказал о масштабах контрабанды на таможне

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Государственный бюджет Украины каждый месяц теряет около 10 млрд гривен из-за незаконных схем на таможне.

Об этом в Facebook сообщил бывший министр финансов Игорь Уманский.

"Контрабанда либо частично замкнута на (незаконные – Ред.) схемы, либо просто исключительно операции с наличными, которые без доступа к базам данных посчитать пока не возможно. И это и есть пока единственное уточнение – речь идет о порядка 10 млрд грн в месяц усреднено потерь доходов госбюджета", – отметил он.

Игорь Уманский

Игорь Уманский

Напомним, что 5 марта в Министерстве финансов Украины официально представили нового руководителя – Игоря Уманского.

30 марта Верховная Рада Украины отправила в отставку министра финансов Игоря Уманского.

Как сообщал OBOZREVATEL, Государственной пограничной службе Украины планируют передать возможность бороться с контрабандой на таможне.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Игорь Уманский
Место
Украина
Теги
Государственная пограничная служба Украины контрабанда
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