Теневой собственник или оперативный "смотрящий": почему депутат Мишалов был важнее ГСЧС на пожаре завода "Потоки"

Пока пожарные ликвидировали взрыв на маслоэкстракционном заводе "Потоки" в Днепре на территорию предприятия прибыл и депутат городского совета Вячеслав Мишалов, официально не имеющий к заводу никакого отношения. При этом для работников он оказался более влиятельным, чем представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Ночь взрыва

Завод "Потоки" расположен по ул. Байкальской,9. Вечером 28 октября здесь прогремел сильный взрыв, разнесший крышу и стены железобетонного здания. Сначала его приняли даже за землетрясение, а позже на территории производства разгорелся масштабный пожар, охвативший сырьевые склады. На место прибыли пожарные и представители Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Последних на место происшествия не пустили, а значит – не дали им составить объективную картину произошедшего на месте.

Вместе с тем на территорию завода без промедления пропустили депутата городского совета, бизнесмена Вячеслава Мишалова. По его словам, на место он прибыл как частное лицо. При этом журналисты засняли, как, прежде чем попасть на территорию завода, Мишалов сообщает кому-то о своем прибытии и только потом заходит внутрь.

Взрыв на заводе "Потоки" в Днепре

Второй сорт "второй Олейны"

Завод "Потоки" заработал на полную мощность в 2018 году. Здесь изготовляют подсолнечное масло, корм для сельскохозяйственных животных, птиц и рыб, продукты для производства маргарина, хлебобулочных изделий и топливные гранулы из лузги. Это указано на русскоязычном сайте предприятия.

Весной прошлого года сайт "Информатор.Деньги", связанный с Вячеславом Мишаловым, опубликовал несколько материалов о строительстве нового маслозавода. "Потоки" здесь назвали "второй "Олейной", подчеркнув, что жители Днепра могут высказать свои замечания.

На деле людям приходится высказывать свои замечания до сих пор, ведь работа завода буквально отравляет воздух жителям почти десятка близлежащих улиц.

Мощности "Потоков" расположены на территории бывшего завода железобетонных изделий. У таких предприятий существенно отличаются степени загрязнения воздуха при производстве. То есть соседство с заводом железобетонных изделий для людей менее токсично, поэтому жильцы расположенных рядом домов и дач раньше не ощущали особого дискомфорта.

После запуска масляного завода десятки жителей улиц Петра Калнышевского, Богдана Хмельницкого, Батумской, Осенней, Байкальской и других начали выходить на пикеты и устраивать общественные слушанья. Согласно проведенным анализам, концентрация в воздухе сероводорода превышает норму в более чем 10 раз, а оксида серы – в полтора. Это – токсичные вещества, способные нанести непоправимый вред человеческому здоровью.

Со своей проблемой жители обращались во всевозможные инстанции, писали даже президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Государственная экологическая инспекция даже оштрафовала "Потоки", поскольку завод не имеет разрешения на выбросы загрязняющих веществ и не платит так называемый экологический налог. Не заботилось предприятие и о собственной безопасности. Так, по данным спасателей, на производстве не было автоматической пожарной сигнализации и не работала вентиляция.

Вместе с тем, сравнивая "Потоки" с украинским гигантом "Олейной", медиаресурсы Вячеслава Мишалова не упомянули, что оборудование двух заводов существенно отличается. Если на "Олейне" оно отвечает европейским стандартам, то на "второй "Олейне" работает китайская техника сомнительного качества. Об этом рассказал сотрудник "Потоков" Сергей (имя изменено, - ред.).

"Оно работает, но, например, с "Олейной" две большие разницы. У нас – Китай (оборудование, - ред.), – говорит мужчина. – Посмотрите, они же не в промзоне стоят, а в городе фактически, возле домов, возле всего. Но митингов там нет. С качеством та же история".

Новый бизнес старых друзей

Официально заводом "Потоки" почти в равных долях владеют Вадим Ермолаев, Оксана Ковтун, Станислав Виленский, Лидия Викторова, Юрий Паламарчук, а также акционерное общество "Закрытый недиверсифицированный венчурный корпоративный инвестиционный фонд "Технологии".

Ермолаев и Виленский – днепровские бизнесмены, владельцы холдинговой компании "Алеф", в которую входит и маслозавод. С ними Вячеслав Мишалов связан фактически семейным бизнесом. Его отец – Дмитрий – является давним партнером "Алефа".

После 2015-го, когда Мишалов стал секретарем городского совета Днепра, одна из фирм холдинга выигрывала миллионные муниципальные тендеры на строительства и поставку спецтехники.

При этом банк "Конкорд", оформленный в свое время на уже бывшую жену Вячеслава Мишалова Елену Соседку, считается конвертационным центром для финансовых махинаций Ермолаева.

Учитывая волну коррупционных скандалов, которые придают огласке активисты и СМИ, уровень теневого дохода семьи Мишаловых может быть достаточно высок для поддержки сбыта продукции теперь еще и маслозаводов. Это – сотрудничество, выгодное для всех сторон, ведь по данным службы Госстата Украины, в частности растительные масла входят в топ-5 основных товаров отечественного экспорта.

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