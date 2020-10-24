'Пропозиция' потребовала реакции правохранителей на провокации против Филатова

Партия "Пропозиція", которая выдвинула Бориса Филатова кандидатом в мэры Днепра, потребовала от правоохранительных органов немедленно отреагировать на массовые провокации, которые готовили Загид Краснов и его сторонники. Свое требование в виде заявления партийцы направили в полицию и прокуратуру Днепровской области. Об этом сообщает сайт Днепровская панорама.

Согласно изложенной в заявлении информации, партийцам "Пропозиції" стало известно, что в штабе одного из кандидатов на пост городского головы – Загида Краснова – намеревались устроить масштабную провокацию – обклеить множество автомашин в Днепре фальшивыми наклейками якобы от имени мэра Днепра Филатова:

"В штабе... Краснова Загида Геннадиевича планируется выдача наклеек "Борис Филатов я ваш мер" – тиражом 150 тысяч штук, с указанием за ночь расклеиь указанные наклейки на автомобили в городе Днепр", – отмечено в заявлении партии "Пропозиція".

В партии уверены: с помощью провокации, устроенной в "день тишины", в штабе Загида Краснова планировали дискредитировать Бориса Филатова, а также настроить против него днепрян, чьи машины намеревались испортить и повредить сторонники Краснова.

"Своими действиями неустановленные лица политической партии "Громадська сила" умышленно пытаются ввести в заблуждение избирателей, дискредитировать субъекта избирательного процесса – кандидата на пост Днепровского городского главы от партии "Пропозиція" Филатова Бориса Альбертовича, что препятствует свободному формированию воли избирателя", – убеждены в партии.

В политсиле также уверены: действия Загида Краснова и его сторонников подпадают под определение серьезных уголовных преступлений, за которые предусмотрена ответственность по ч.1 ст. 15, ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 157 УК Украины.

Политическая сила потребовала от правоохранителей внести сведения о совершении преступления в ЕРДР и немедленно начать расследование.Тем более, как убеждены в "Пропозиції", от своевременной и оперативной реакции правоохранителей зависит также, насколько спокойно пройдут выборы в Днепре 25 октября и будут ли другие кандидаты, включительно с Загидом Красновым, использовать другие провокации.

Ранее сообщалось, что полиция Днепра начала расследование по факту массового подкупа избирателей Загидом Красновым и его партийцами.