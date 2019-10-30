Зеленский протестировал отремонтированную за 68 дней трассу Запорожье - Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский проехал на машине по трассе Запорожье – Мариуполь Н-08, 130-километровый участок которой был капитально отремонтирован в рекордные для страны сроки – 68 дней.

Видео о поездке опубликовала пресс-служба Офиса президента в Facebook.

Вместе с премьер-министром Алексеем Гончаруком президент направлялся на Экономический форум в Мариуполе.

Владимир Зеленский Цензор.Нет

"Мы вас поздравляем от нашей команды, молодой и мощной. Насколько мне известно дорога была построена в 60-х годах еще в советское время, а потом ее ремонтировали уже в 90-х. Она была более-менее нормально сделана и почти через 30 лет отремонтировали эту дорогу. Мы благодарны каждому, и нашему правительству, и нашим рабочим, которые успели уложиться в сроки. За три месяца построено около 130 км, вся дорога 200 км. 70 км этой дороги строили три года. Ну если все дороги мы будем так строить, то мы успеем за четыре с половиной года построить важнейшие трассы нашей страны и объединим не только всех людей, но и инфраструктуру", — сказал Зеленский.

По словам Гончарука, на ремонт трассы Запорожье-Мариуполь было привлечено около 600 единиц техники и более 1 тыс. человек.

"Помните, когда мы говорили о форуме в Мариуполе, мы не знали, как будем добираться сюда. Многие не верили, что за три месяца это возможно. Эта дорога хороший пример, как нужно работать. Готовимся, чтобы в марте начать ремонт других дорог", — заявил премьер-министр.

Как сообщалось ранее, советник премьер-министра Юрий Голик в июле 2019 года на совещании при президенте, посвященной дорожной отрасли, анонсировал ремонт трассы, который не должен занять более трех месяцев.

"Дорожная отрасль требует серьезных реформ, но уже сейчас мы показали, что дороги можно строить не только качественно, но и быстро, тогда как долгие десятилетия мы имели практику неэффективных ямочных ремонтов и ремонтов дорог участками. Дороги нужно и можно делать от начала и до конца, и команда президента это доказала", - заявил Голик.

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