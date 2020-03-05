Координатор «Большой стройки» Голик показал, как реализуется программа в Житомире

Координатор Национальной программы "Большая стройка" Юрий Голик показал, как реализуется программа в Житомире.

На своей странице в Facebook он опубликовал видео того, как проходит реконструкция детского сада №32 в этом городе.

По словам Голика, "Большая стройка", которая официально началась 1 марта, даст мощный стимул развитию экономики Украины.

"Строительная отрасль – отрасль, в которой занято огромное количество людей. Мы посчитали, что проект "Большая стройка" создает порядка 150 000 рабочих мест", – заявил Голик.

Всего, по планам правительства, в течение 2020 года в рамках "Большой стройки" должно быть построено и отремонтировано 4 000 км дорог национального и международного значения, 2 500 км дорог областного и сельского значения, 100 школ, 100 детских садов, 100 стадионов и 212 приемных отделений неотложной медицинской помощи.

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