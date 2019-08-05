Филатов рассказал, как решается проблема общественного транспорта в Днепре

Мэр Днепра Борис Филатов во время рабочей поездки в Лондон договорился о получении городом 50 троллейбусов.

Ведь проблема общественного транспорта является крайне острым вопросом для Днепра. О планах ее решения городской голова рассказал во втором выпуске YouTube-проекта "Спроси Филатова" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Так, он поделился стратегией восстановления электротранспорта в городе, а также объяснил, почему, покупая новые троллейбусы, трамваи и запуская новые маршруты, городу приходится тратить больше денег.

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Борис Филатов Скриншот видео

Кроме того, Филатов рассказал, как стоимость проезда в разных городах может зависеть от географического расположения, и о том, можно ли повлиять на маршрутчиков.

"Я не понаслышке знаю, в каком состоянии у нас общественный транспорт. Мы видим, что это просто ездящие гробы. Конечно, хотелось бы их всех убрать, чтобы у нас был в городе "Гиперлуп", который бы возил всех вне времени и пространства. Но я не печатаю деньги, я их не достаю и не раздаю. И когда начинают рассказывать: "Вот, он поехал в Лондон, а что он там делал?!". Только все забывают, что я поехал в Лондон и привез оттуда 50 троллейбусов", – говорит Филатов.

Также он признался, что заключил пари с одним из начальников департамента транспорта: если он не наведет порядок в сфере маршрутных перевозок до апреля, то ему придется пойти на понижение.

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