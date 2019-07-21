Главная Новости
Мова Язык
Главная Блоги

/ Днепр

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

997 Читать материал на украинском

20 июля на Монастырском острове в Днепре стартовал IV Международный фестиваль "Джаз на Днепре. New story". В день открытия послушать выступления топовых исполнителей джаза пришли около 4,5 тыс. днепрян и гостей города.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Субботним вечером на большую сцену вышли Sylwester Ostrowski & JCS band, The Messenger Legacy, Cyrus Chestnut trio и The Hot Sardines. В целом, нынешний фестиваль соберет более 70 музыкантов мирового уровня.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Sylwester Ostrowski & JCS band впервые играют таким составом. Они представили различные композиции, в том числе и традиционные патриотические польские песни. Программу составили специально для "Джаза на Днепре".

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

"Джазовая музыка имеет последовательность аккордов. Когда музыкант начинает импровизировать на сцене, каждый пишет музыку в течение концерта. Хочется поделиться своей музыкой и опытом с теми, кто любит это", - рассказывают музыканты.

Некоторые иностранные исполнители признались, что приобрели бы дом в Днепре.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Зрители атмосферой фестиваля довольны.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

"Я впервые пришел на фестиваль. Мне советовали его в прошлом году, и тогда не получилось. Я люблю такую музыку, поэтому мне очень нравится. Хорошая организация, все на уровне. Я сам музыкант, поэтому меня радует, что люди приходят на такие мероприятия" , - рассказал гость фестиваля Сергей Курбатов.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Многие гости посетили "Джаз на Днепре", чтобы отдохнуть от городской суеты.

"Пришли послушать, посмотреть, почувствовать атмосферу", - поделилась впечатлением харьковчанка Наталья Бреславец.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

В этом году для гостей "Джаза на Днепре", а также еще ряда фестивалей, возвели понтонный мост на Монастырский остров. У временной переправы организовали кемпинг и парковку для автомобилей.

21 июля, с 18:40 на острове стартуют выступления Nat King Cole- DrumArt Big Band & Tony Momrelle & Sacha Mars, Chester Harlan -Franz Bauer duo feat. quintet Argentum, Eli Degibri quartet, Richard Bona group и Tony Momrelle group.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Всего на фестиваль приедут более 70 музыкантов, джазовых исполнителей из более чем 10 стран мира.

Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

Подробная программа Международного фестиваля "Джаз на Днепре. New story" размещена на официальных страницах проекта jazz-dnepr.com и в социальных сетях facebook и instagram: @jazzonthednieper. Фестиваль является частью проекта "Культурная столица".

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "Фестивали и концерты" на OBOZREVATEL.

Тема
Фестивали и концерты
Место
Украина Днепр
Тег
Фестиваль
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel