Джаз в Днепре: на Монастырском острове проходит международный джазовый фестиваль

20 июля на Монастырском острове в Днепре стартовал IV Международный фестиваль "Джаз на Днепре. New story". В день открытия послушать выступления топовых исполнителей джаза пришли около 4,5 тыс. днепрян и гостей города.

Субботним вечером на большую сцену вышли Sylwester Ostrowski & JCS band, The Messenger Legacy, Cyrus Chestnut trio и The Hot Sardines. В целом, нынешний фестиваль соберет более 70 музыкантов мирового уровня.

Sylwester Ostrowski & JCS band впервые играют таким составом. Они представили различные композиции, в том числе и традиционные патриотические польские песни. Программу составили специально для "Джаза на Днепре".

"Джазовая музыка имеет последовательность аккордов. Когда музыкант начинает импровизировать на сцене, каждый пишет музыку в течение концерта. Хочется поделиться своей музыкой и опытом с теми, кто любит это", - рассказывают музыканты.

Некоторые иностранные исполнители признались, что приобрели бы дом в Днепре.

Зрители атмосферой фестиваля довольны.

"Я впервые пришел на фестиваль. Мне советовали его в прошлом году, и тогда не получилось. Я люблю такую музыку, поэтому мне очень нравится. Хорошая организация, все на уровне. Я сам музыкант, поэтому меня радует, что люди приходят на такие мероприятия" , - рассказал гость фестиваля Сергей Курбатов.

Многие гости посетили "Джаз на Днепре", чтобы отдохнуть от городской суеты.

"Пришли послушать, посмотреть, почувствовать атмосферу", - поделилась впечатлением харьковчанка Наталья Бреславец.

В этом году для гостей "Джаза на Днепре", а также еще ряда фестивалей, возвели понтонный мост на Монастырский остров. У временной переправы организовали кемпинг и парковку для автомобилей.

21 июля, с 18:40 на острове стартуют выступления Nat King Cole- DrumArt Big Band & Tony Momrelle & Sacha Mars, Chester Harlan -Franz Bauer duo feat. quintet Argentum, Eli Degibri quartet, Richard Bona group и Tony Momrelle group.

Всего на фестиваль приедут более 70 музыкантов, джазовых исполнителей из более чем 10 стран мира.

Подробная программа Международного фестиваля "Джаз на Днепре. New story" размещена на официальных страницах проекта jazz-dnepr.com и в социальных сетях facebook и instagram: @jazzonthednieper. Фестиваль является частью проекта "Культурная столица".

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