В одной из школ Днепра родители жалуются на поборы: подробности

Родители учеников школы №35 жалуются на то, что от них требуют ежемесячно делать взносы в фонды.
Кроме того, в других школах Днепра говорят о дополнительных затратах на оплату охраны, уборщиц, канцтоваров и ремонтов.
Законно ли это и обязаны ли родители делать дополнительные взносы - OBOZREVATEL расскажет ниже.
Как бороться с поборами в школах
В одной из групп в социальной сети Facebook появилась информация о неприятном инциденте между родителями и руководством школы. По мнению одной из мам, директор общеобразовательной школы №35 систематически требует от родителей оплачивать фонд школы и охрану:
Facebook: Освіта Дніпра
Некоторые родители поддержали тему дискуссии. Кроме того, по словам тех же родителей, это не первый инцидент в данном учебном заведении:
Facebook: Освіта Дніпра
Facebook: Освіта Дніпра
Другие родители говорят о том, что ситуация с оплатой дополнительных составляющих – это "больная тема" во многих школах:
Facebook: Освіта Дніпра
Facebook: Освіта Дніпра
Facebook: Освіта Дніпра
Как рассказал OBOZREVATEL днепровский адвокат Станислав Лифлянчик, если в школах случаются подобные поборы в принудительном порядке - то это незаконно:
"Если мы говорим о городских школах, следует заметить, что они полностью финансируются из бюджета, который наполняется с помощью налогоплательщиков. Другое дело – сдавать деньги в добровольном порядке, когда у родителей есть и возможность, и желание. Такая помощь не запрещена, в отличии от поборов", - рассказал юрист.
Адвокат добавил, что часто от таких конфликтов страдают дети, поэтому родители переступают через нежелание платить, чтобы ребенок не испытывал неудобств во время учебы в виде буллинга, травли или предвзятого отношения к себе.
"В частных школах родители платят фиксированные суммы – это нормально, все оплаты заранее оговорены и прописаны в договоре. Государственные школы – это совершенно другое дело. Родителям стоит поднимать вопрос ребром и общаться непосредственно с директором учебного заведения, а главное – не бояться поднимать тему, ведь закон на их стороне. Директор обязан подавать бюджетные запросы в органы местной власти и требовать средства для финансирования школы. Не от родителей, а от власти", - добавил адвокат Станислав Лифлянчик.
Добавим, что в бюджете Днепра-2019 на образование предусмотрено 3 млрд 578 млн 265 тыс. грн. Из этой суммы 1 млрд 090 млн 780,6 тыс. грн составляет образовательная субвенция из госбюджета и 3 млн 057,7 тыс. грн – еще одна субвенция из госбюджета для учащихся с особыми образовательными потребностями. Всего за счет содержат 392 учреждения с 22 648,29 штатными единицами.
Напомним, ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, как в украинских школах орудуют педофилы.
Яна Коваль
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