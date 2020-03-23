Супермаркеты в Днепре: есть ли ажиотаж, повышение цен и дефицит сегодня

С приходом карантина жители Днепра посещают супермаркеты в усиленном режиме, приобретая продукты питания и продовольственные товары в большом количестве.

OBOZREVATEL расскажет, какая ситуация с продуктами и товарами в супермаркетах Днепра сегодня.

Карантин в Днепре: ситуация в супермаркетах

В супермаркете Varus нет дефицита продуктов питания. Более того, в продаже огромное количество свежих овощей и фруктов.

Фруктов хватит каждому

На прилавках много свежих овощей

Также в продаже большое количество средств для дезинфекции и уборки. Конечно же, на полках много антисептиков и латексных перчаток. Цена на антисептик (спрей) для рук выше привычной – 39 гривен 90 копеек. Латексные перчатки (100 штук) обойдутся в 199 гривен 90 копеек.

Антисептики продаются в большом количестве

Латексные перчатки и влажные салфетки также не в дефиците

Антисептик намного дороже, чем в обычные дни

В торговом зале много дополнительных поддонов с товарами: консервированные овощи, туалетная бумага, моющие средства, стиральные порошки – все в изобилии.

Туалетной бумаги достаточно

В Varus много посетителей

Несмотря на большой выбор, с полок в Varus активно пропадают базовые "карантинные" продукты, такие как мука, макаронные изделия, консервы и крупы. А вот колбасные изделия и молочные продукты (сыр, молоко, творог, масло) уходят с полок медленно.

Мука "улетает" с прилавков

Консервированные бычки и килька очень популярны среди покупателей в Varus

Макаронные изделия входят в ТОП продаж

Крупы раскупают очень быстро

Колбасные изделия в изобилии

В продуктовых магазинах и супермаркетах много горожан. Обычный понедельник напоминает скорее выходной день, в который принято делать покупки на ближайшую неделю.

Несмотря на карантин, люди не сидят дома

В супермаркете АТБ сегодня немного иная атмосфера. Если же в Varus много овощей и фруктов, то в АТБ – нет. Днепряне активно раскупают лук, яблоки и зелень.

В АТБ купить зеленый лук, укроп и петрушку сложно

Овощи быстро уходят с прилавков

Лук - лидер покупок

Яблоки раскупают очень быстро

В супермаркетах АТБ также расположены дополнительные поддоны с продукцией. Судя по всему, жители Днепра до сих пор запасаются гречкой и сахаром.

Как перед новогодними праздниками

Запас гречки в АТБ: купить успеют все

Не менее быстро раскупают соль и сахар. А вот яйца и туалетную бумагу сегодня закупать не спешат. Посетителей в супермаркете достаточно много.

Дополнительные поддоны с товаром в АТБ

Соль и сахар - главные продукты в тележках покупателей

Быстро разбирают только бумагу по демократичной цене

Яйца сегодня не в дефиците

Кроме того, 23 марта пресс-служба компании АТБ анонсировала повышение цен на продукты питания.

Так, в АТБ подорожают:

картофель, капуста, лук, морковь – на 35-128%;

сахар – на 8%;

макароны – на 9,5%;

пшеничная крупа – на 11%;

гречка – на 51%;

мука – на 5%;

яйца – на 6%.

При входе в супермаркеты АТБ расположена памятка от МОЗ

Генеральный директор корпорации "АТБ" на своей странице в Facebook прокомментировал эту ситуацию так:

"Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а так же с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны).Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу".

О повышении цен в АТБ Facebook: Борис Марков

Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:

Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;

Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;

Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;

Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;

Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;

Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно.

Не паникуйте. Все будет хорошо!

Берегите свое здоровье МОЗ Украины

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, подорожало ли такси в Днепре и проезд из ближайших городов из-за карантина.

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