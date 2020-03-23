Супермаркеты в Днепре: есть ли ажиотаж, повышение цен и дефицит сегодня

С приходом карантина жители Днепра посещают супермаркеты в усиленном режиме, приобретая продукты питания и продовольственные товары в большом количестве.
OBOZREVATEL расскажет, какая ситуация с продуктами и товарами в супермаркетах Днепра сегодня.
Карантин в Днепре: ситуация в супермаркетах
В супермаркете Varus нет дефицита продуктов питания. Более того, в продаже огромное количество свежих овощей и фруктов.
Фруктов хватит каждому
На прилавках много свежих овощей
Также в продаже большое количество средств для дезинфекции и уборки. Конечно же, на полках много антисептиков и латексных перчаток. Цена на антисептик (спрей) для рук выше привычной – 39 гривен 90 копеек. Латексные перчатки (100 штук) обойдутся в 199 гривен 90 копеек.
Антисептики продаются в большом количестве
Латексные перчатки и влажные салфетки также не в дефиците
Антисептик намного дороже, чем в обычные дни
В торговом зале много дополнительных поддонов с товарами: консервированные овощи, туалетная бумага, моющие средства, стиральные порошки – все в изобилии.
Туалетной бумаги достаточно
В Varus много посетителей
Несмотря на большой выбор, с полок в Varus активно пропадают базовые "карантинные" продукты, такие как мука, макаронные изделия, консервы и крупы. А вот колбасные изделия и молочные продукты (сыр, молоко, творог, масло) уходят с полок медленно.
Мука "улетает" с прилавков
Консервированные бычки и килька очень популярны среди покупателей в Varus
Макаронные изделия входят в ТОП продаж
Крупы раскупают очень быстро
Колбасные изделия в изобилии
В продуктовых магазинах и супермаркетах много горожан. Обычный понедельник напоминает скорее выходной день, в который принято делать покупки на ближайшую неделю.
Несмотря на карантин, люди не сидят дома
В супермаркете АТБ сегодня немного иная атмосфера. Если же в Varus много овощей и фруктов, то в АТБ – нет. Днепряне активно раскупают лук, яблоки и зелень.
В АТБ купить зеленый лук, укроп и петрушку сложно
Овощи быстро уходят с прилавков
Лук - лидер покупок
Яблоки раскупают очень быстро
В супермаркетах АТБ также расположены дополнительные поддоны с продукцией. Судя по всему, жители Днепра до сих пор запасаются гречкой и сахаром.
Как перед новогодними праздниками
Запас гречки в АТБ: купить успеют все
Не менее быстро раскупают соль и сахар. А вот яйца и туалетную бумагу сегодня закупать не спешат. Посетителей в супермаркете достаточно много.
Дополнительные поддоны с товаром в АТБ
Соль и сахар - главные продукты в тележках покупателей
Быстро разбирают только бумагу по демократичной цене
Яйца сегодня не в дефиците
Кроме того, 23 марта пресс-служба компании АТБ анонсировала повышение цен на продукты питания.
Так, в АТБ подорожают:
картофель, капуста, лук, морковь – на 35-128%;
сахар – на 8%;
макароны – на 9,5%;
пшеничная крупа – на 11%;
гречка – на 51%;
мука – на 5%;
яйца – на 6%.
При входе в супермаркеты АТБ расположена памятка от МОЗ
Генеральный директор корпорации "АТБ" на своей странице в Facebook прокомментировал эту ситуацию так:
"Как вы могли заметить, в последние дни в наших магазинах действительно подорожали некоторые продукты из так называемого борщевого набора, антисептики и некоторые другие товары. Однако не стоит усматривать в этом жажду дополнительного заработка. Причина подорожания кроется в том, что крупнейшие поставщики существенно поднимают отпускные цены. Причем не только для нашей торговой сети, а и для остальных операторов украинского рынка ритейла. Это объясняется значительным ростом затрат на производство продукции, связанным с карантинными мерами и строгими ограничениями, а так же с изменением цен на все импортные составляющие себестоимости товара (связанное с девальвацией гривны).Со своей стороны мы вынуждены принимать эти переоценки. Это необходимо для стабильной работы более чем тысячи наших магазинов и бесперебойной поставки гарантированно качественных продуктов к вашему столу".
О повышении цен в АТБ
Facebook: Борис Марков
Напомним, что во время карантина стоит придерживаться основных правил, которые помогут обезопасить вашу жизнь и жизнь ваших близких:
Часто мойте руки или обрабатывайте дезинфицирующими средствами;
Во время кашля и чихания прикрывайте рот и нос бумажным платком. Использованный платок следует немедленно выбросить и помыть руки;
Избегайте тесного контакта со всеми, кто имеет лихорадку и кашель;
Если есть повышенная температура тела, кашель и затрудненное дыхание, быстрее обратитесь к врачу;
Посещая живые рынки в районах, в которых сейчас фиксируются случаи нового коронавируса, избегайте контакта с животными и поверхностями, которые контактируют с животными;
Не употребляйте сырые или недостаточно термически обработанные продукты животного происхождения. С сырым мясом и молоком следует вести себя осторожно.
Не паникуйте. Все будет хорошо!
Берегите свое здоровье
МОЗ Украины
Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, подорожало ли такси в Днепре и проезд из ближайших городов из-за карантина.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!