Шопинг во время карантина: что и как могут купить онлайн жители Днепра

В Днепре в период карантина до 24 апреля закрыты все торговые центры, множество магазинов, а также заведения общественного питания. На помощь приходят онлайн-покупки.

Что и как могут купить онлайн жители Днепра – читайте далее в нашем материале.

Шопинг во время карантина Мир 24

Покупки в аптеке

Если же Вам срочно нужно лекарство, а выйти в аптеку нет возможности, то Вы легко можете осуществить покупку онлайн.

Для начала необходимо перейти на сайт нужной аптеки. Затем следует выбрать количество упаковок препарата и нажать на кнопку "Добавить в корзину".

Для завершения заказа необходимо заполнить небольшую анкету. После заполнения обязательных пунктов, нажмите кнопку "Оформить заказ".

После этого в ближайшее время Вам перезвонит оператор и уточнит детали доставки.

Отметим, что лекарства Вам доставит курьер лично в руки. Он продемонстрирует целостность, комплектность, а также оформит все необходимые документы.

Средняя стоимость доставки по городу – 50-150 гривен. Если Вы сделаете заказ свыше 500 гривен, то доставка будет бесплатно.

Пример заказа онлайн

Бытовая техника

В Днепре в магазинах бытовой техники можно осуществить покупки онлайн. Товар курьер доставит лично Вам в руки.

Для этого необходимо выбрать товар, а затем способ доставки. Обязательно следует указать адрес, дату и время доставки, а также данные получателя.

Отметим, что Вам могут не только доставить товар домой, но и при необходимости занести его. Стоимость доставки в период карантина почти даром – 1 гривна.

Пример заказа онлайн

Пример заказа онлайн

Пример заказа онлайн

Косметика и другие средства гигиены

Чтобы приобрести косметические и гигиенические средства, необязательно ходить в магазин. Жители Днепра могут онлайн заказать необходимые средства и курьер лично и главное – бесплатно доставит товар лично в руки.

В связи с риском эпидемиологической ситуации в стране такая курьерская служба принимает ряд мер для обеспечения максимальной безопасности днепрян.

Так, все заказы передают только на открытом воздухе, вне помещений. Отметим, что в связи с возможными транспортными ограничениями доставка может происходить вне запланированных интервалов.

Для своевременного подтверждения доставки курьером нужно быть на связи по контактному номеру телефона. Перед доставкой менеджеры обязательно согласуют с Вами детали доставки, а курьер предварительно созвонится с Вами.

Оплатить свой заказ Вы можете при помощи банковской карты во время оформления заказа на сайте или наличными, передав их курьеру во время доставки. Курьер обязательно должен выдать Вам товарный чек.

Для оформления заказа товара необходимо зарегистрироваться, указать свои данные, адрес и время доставки.

Пример заказа онлайн

Продукты питания

Если Вы хотите заказать доставку еды из ресторана или кафе, то в Днепре во время карантина практически каждое заведение осуществляет доставки. Просто перейдите на сайт заведения, сделайте заказ и курьер в быстром режиме доставит Вам еду.

Средняя стоимость доставки по городу – 30-50 гривен. Отметим, что во многих заведениях действует правило: "Сделайте заказ на определеную сумму и доставка будет бесплатно".

Вы можете совершить оплату за заказ любым удобным способом:

Банковкой картой – интернет-платеж;

Банковкой картой при получении заказа у курьера;

Наличными при получении, курьер Вам выдаст необходимую сдачу.

Пример заказа онлайн

Пример заказа онлайн

Также в Днепре и области в период карантина запустили новую акцию и некоторые компании смогут доставить Вам целый продуктовый набор, который Вы закажете, не выходя из дома.

Стоимость такого набора – 402 гривны. А доставка обойдется в 60 гривен.

В продуктовый набор входит следующее:

Туалетная бумага — 2 шт;

Мыло туалетное (жидкое или твердое экопак) — 1 шт;

Салфетки влажные (15 шт) — 3 упаковки или салфетки (бумажные) 60 шт — 1 упаковка;

Батон пшеничный — 1 шт;

Яйца куриные — 1 упаковка;

Молоко длительного хранения — 1 шт;

Консервы рыбные (бычок или сардина) — 1 шт;

Консервы мясные — 1 шт;

Масло растительное — 1 шт;

Чай черный 20-25 ф/пакеты — 1 шт;

Кондитерские изделия (вафли или печенье) — 1 шт;

Вода без газа 1.5 л — 1 шт;

Крупа (ячневая или пшеничная) — 1 шт;

Макароны — 1 шт;

Сахар — 1 шт;

Соль — 1 шт.

Овощи (борщевой набор):

Картофель — 1 кг;

Морковь — 1 кг;

Свёкла — 1 кг;

Лук — 1 кг.

Фрукты:

Яблоки — 1 кг;

Пакет большой — 1 шт.

Продуктовый набор

Одежда

Красиво и стильно выглядеть нужно всегда. Поэтому для этого существуют онлайн-магазины.

Жители Днепра легко могут выбрать вещи, которые понравились, заказать доставку курьером и оплатить как картой, так и наличными средствами.

Отметим, что в некоторых магазинах при необходимости можно сделать возврат или замену вещи.

Доставка осуществляется согласно тарифов выбранной транспортной компании. Средняя стоимость доставки одежды курьером – 50-100 гривен. Но во многих магазинах заказ на определеную сумму доставляется бесплатно.

Кроме этого, в интернет-магазинах часто проходят акции, розыгрыши и рассылки с промокодами на скидку, а также за покупки начисляются бонусные баллы, которыми можно рассчитаться при оформлении заказа.

Чтобы заказать что-то из одежды необходимо заполнить небольшую анкету: ФИО, телефон и адрес доставки. Иногда магазин может потребовать указать дату и время доставки.

После этого менеджер магазина с Вами свяжется для подтверждения заказа, а курьер перед доставкой товара перезвонит Вам.

Пример заказа онлайн

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что жителям Днепра во время карантина советуют пользоваться медицинскими масками для безопасности своего здоровья. Но сейчас в аптеках города практически невозможно найти средство защиты. Стало известно, как сделать маску своими руками в домашних условиях.

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