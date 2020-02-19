"Мусор вываливается из всех щелей": в Днепре женщина устроила свалку на балконе

В Днепре на ж\м Тополь-3 женщина собирала вещи на своем балконе, а из-за их обилия мусор выпадает на улицу.

За много лет двор постепенно обзавелся собственной свалкой. Подробнее о ситуации и жительнице той самой квартиры расскажет OBOZREVATEL.

Свалка во дворе на ж\м Тополь-3

Как рассказал житель дома на ж/м Тополь-3 Андрей, в квартире живет днепрянка по имени Любовь. На вид женщине не более 50 лет.

"А, это балкон Любочки. Она вообще хороший человек. Не конфликтный", – поделился днепрянин Андрей.

По словам мужчины, Любовь складирует на балконе разнообразные вещи с начала 2000-х. В последние несколько лет ситуация достигла апофеоза, и мусор начал вываливаться на улицу. Так и образовалась огромная куча под балконом.

От мусорного завала исходит неприятный запах старых вещей, гнили и испорченных продуктов. Как добавил житель ж\м Тополь Андрей, люди возмущаются из-за ситуации, но до сих пор никто даже не вызвал полицию или социальную службу.

"Конечно, неприятно жить около свалки. Мусор вываливается из всех щелей. Но все молчат. Почему – не знаю", - добавил Андрей.

Любовь уже много лет живет в квартире без семьи. Раньше с ней проживали отец, мать и братья. Сегодня же Любовь – одинока, но в гости приходит мужчина, рассказал Андрей.

"У нее какая-то психологическая травма, поэтому ее никто не трогает. Может, жалеют".

Вещи с мусором

Владелицу квартиры редко видят жители дома

Возможно, у женщины психологические проблемы

Специалисты рекомендуют обратиться в полицию

Житель двора Андрей

В социальных сетях акцентируют, что женщина достаточно агрессивно реагировала на попытки вывезти мусор. По словам местных жителей, они устали самостоятельно бороться с ситуацией.

Местные жители говорят об агрессии со стороны владелицы вещей

Жители двора пытались бороться с ситуацией

Как рассказал днепровский юрист Станислав Лифлянчик, в данной ситуации следует вызывать полицию и фиксировать правонарушение:

"Во-первых, необходимо обратиться в полицию, чтобы они зафиксировали и правильно квалифицировали правонарушение. Во-вторых, нужно установить, кому принадлежит квартира, составить протокол и притянуть к ответственности владельца квартиры".

Специалист акцентирует, что данное административное нарушение можно квалифицировать по статье 152 КУпАП "Порушення державних стандартів, норм і правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів", что влечет за собой наказание в виде штрафа от 20 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан. А также – по статье 150 КУпАП "Порушення правил користування жилими будинками і жилими приміщеннями" (штраф от 1 до 3 необлагаемых минимумов).

Также OBOZREVATEL попытался выйти на связь с главой ОСМД данного дома – Рублевым Александром Викторовичем, чтобы уточнить информацию и связаться с владелицей квартиры.

Глава данного ОСМД youcontrol.com.ua

Мы позвонили по указанному номеру, но на звонок ответила женщина, которая в последствии отказалась представляться. По ее словам, квартира была продана в сентябре 2019 года:

"Квартира продана, и за нее несет ответственность новый владелец. Бывшая владелица бомжует. А за эту кучу мусора под балконом мы не отвечаем, это придомовая территория, она нам не принадлежит".

Ситуация странная, ведь еще сегодня с утра житель дома говорил нашему журналисту о том, что Любовь и сейчас проживает в этой квартире.

Балкон на ж\м Тополь-3

Почему новый владелец жилья до сих пор не решил вопрос с мусорными завалами в квартире – остается загадкой. Так же, как и место нахождения бывшей владелицы жилья. В любом случае, жителям дома стоит в первую очередь обратиться в полицию для фиксации правонарушения и выйти на связь с новым владельцем, ведь судя по ситуации во дворе, женщина словно не съезжала с квартиры.

Вряд ли этими вещами кто-то будет пользоваться

Женщина собирала вещи с начала 2000-х

От кучи мусора исходит неприятный запах

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