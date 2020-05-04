Майский Днепр: как выглядит цветущий город во время карантина

Во время карантина многие жители Днепра не успевают насладиться весенними радостями. Одна из майских особенностей – массовое цветение растений.

Как выглядит цветущий Днепр в мае – расскажет OBOZREVATEL.

Майский Днепр радует многогранностью

Май в Днепре всегда отличается большим количеством цветов. Последний весенний месяц радует всех вокруг: как детей, так и взрослых. На улицах жилмассивов можно встретить ирисы, флоксы, тюльпаны, спиреи, одуванчики. Главным украшением города становится, конечно же, сирень. Тяжелые кисти цветов насыщают улицы благородным тонким ароматом, который каждый может узнать из тысячи.

Сирень цветет в каждом дворе

Сирень - майская королева

Ирисы в Днепре можно встретить практически в каждом палисаднике у дома: темно-фиолетовые, белые, желтые, голубые – эти цветы никогда не перестанут удивлять разнообразием оттенков.

Прекрасные ирисы

Многим по душе такой весенний период

К счастью, цветы не срывают

При возможности - поливайте цветы

Несмотря на то, что город заполнен цветущими растениями, погодные условия не способствуют положительным исходам в вопросе длительности процесса.

Как рассказал директор Ботанического сада Днепровского национального университета им. О. Гончара Анатолий Кабар, именно количество осадков влияет на длительность цветения разнообразных растений:

"Сейчас нашему городу необходимо большее количество влаги, чтобы массовое цветение не закончилось ранее положенного срока. Если в городе пойдут дожди – цветение будем наблюдать дольше. Благодаря прохладному апрелю природные процессы были сбалансированными, но сухой и достаточно теплый май может сильно уменьшить сроки цветения".

Город заполнен цветами

Деревья готовятся к лету

Из-за карантина многие не успевают насладиться весной

Жители Днепра стараются поливать растения

Анатолий Кабар акцентирует: при возможности нужно поливать цветы и деревья у домов и на собственных участках, ведь это положительно повлияет на окружающую среду:

"Процесс цветения в Днепре начался в первой половине марта, этому способствовала ранняя теплая погода. Но теперь растения страдают от сухой почвы и отсутствия влаги. В такую погоду рекомендуется обильно поливать цветы и деревья два раза в неделю, в вечернее время".

Каштаны в Днепре цветут и радуют

Бутоны готовятся превратиться в цветы

Нежные и очень хрупкие цветы

Май невозможно разлюбить

Также в Днепре много зелени

Одуванчики - цветы детства

Днепр заполнен цветущими деревьями

Прекрасная весна в Днепре

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, на каких условиях во время карантина могут работать продовольственные рынки в Днепре.

Не пропусти молнию! Подписывайся на нас в Telegram