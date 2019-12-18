Как бесплатно получить землю в Днепре

По закону, каждый совершеннолетний украинец имеет право получить в собственность земельный участок.

Это право закреплено Земельным кодексом Украины. Подробнее о процедуре получения собственной земли расскажет OBOZREVATEL.

Как получить землю в Днепре Pixabay

Сколько земли в Днепре и области можно получить

В статье 121 Земельного кодекса указано, что выдача земельных участков для каждого гражданина возможна по одному разу для каждого вида использования (до 2,28 га на человека).

Каждый гражданин Украины может получить в собственность из государственной и коммунальной форм собственности землю для таких целей:

– для ведения фермерского хозяйства (2,0 га);

– для ведения сельского хозяйства (0,20 га);

– для садоводства (0,12 га);

– для постройки гаража (0,01 га);

– для постройки дома (от 0,10 до 0,25 га);

– для строительства дачи (0,10 га).

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Куда обращаться и подавать заявление в Днепре

Чтобы обзавестись собственной землей, жителю Днепра нужно обратиться в Городской совет. Если участок находится за чертой города – в Государственный геокадастр Днепропетровской области.

Первый и главный шаг: нужно написать заявление на получение земельного участка из земель государственной или коммунальной форм собственности. В нем вы в обязательном порядке указываете целевое назначение участка и его ориентировочный размер.

Земельным кодексом Украины установлено, что к заявлению обязательно должны прилагаться:

- графические материалы с указанием желательного места расположения земельного участка. Для этого требуется паспорт и идентификационный код участка, его кадастровая карта-схема. Кадастровую карту-схему участка вы можете найти с помощью Google Map или на сайте Геокадастра в Днепропетровской области самостоятельно:

Публичная кадастровая карта Скриншот

- согласие землепользователя (если земельный участок пребывает в пользовании других лиц);

- документы, которые подтверждают опыт работы в сельском хозяйстве или наличие образования, полученного в аграрном учебном заведении (в случае предоставления земельного участка для ведения фермерского хозяйства).

Второй шаг: рассмотрение заявление органом. По закону вы должны получить ответ в течение 30 дней. Затем нужно подать заявление в организацию, которая занимается землеотводом в данной местности (исполнителем землеотвода может быть лицо, имеющее сертификат инженера по землеотводу).

Найти землеустроительную организацию вы сможете по рекомендациям своих знакомых или с помощью интернета, например, через Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей, который доступен на сайте Госгеокадастра. Выбираете юридическое лицо или физическое лицо-предпринимателя из данного реестра и начинаете разработку проекта отвода земельного участка.

Государственный реестр сертифицированных инженеров-землеустроителей Скриншот

Третий шаг: изготовление проекта землеотвода конкретного земельного участка. Далее вы получаете этот проект с заключениями местного геокадастра на руки. Если это участок в пределах земель лесохозяйственного назначения или в охранной зоне водных объектов, то для проекта нужно заключение соответствующих экспертов. Согласование отдела территориального геокадастра выдается в 10-дневный срок.

Четвертый шаг: после разработки и согласования проекта и получения извлечения из Государственного земельного Кадастра необходимо подать в уполномоченный орган заявление об утверждении разработанного проекта. К заявлению прилагаем проект и извлечение. После принятия органом решения об утверждении проекта отвода и предоставлении в собственность участка необходимо обратиться в Регистрационную службу с заявлением для регистрации полученного права собственности на земельный участок. Регистрация земельного участка в Государственном геокадастре – процедура платная (от 1000 грн). Также платна регистрация прав собственности на земельный участок, это стоит на сегодняшний день 184 гривны.

Важно: в случае отказа в предоставлении вам законного права собственности на землю вы можете обратиться в суд. Именно суд должен устанавливать законность отказа, а также наличие нарушения ваших прав.

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