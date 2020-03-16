Индивидуальная форма обучения: как это работает в Днепре

Для получения образования не обязательно ходить в учебное заведение. Так, в Днепре ребенка можно перевести на индивидуальный график обучения. А работающим студентам таким образом можно раньше закончить семестр и посещать высшее учебное заведение в определенное время.

Как в Днепре перейти на индивидуальную форму обучения – читайте далее в нашем материале.

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Что такое индивидуальный график обучения

Согласно Законодательству Украины, учебные заведения могут организовывать получение образования экстерном, семейной формой и педагогическим патронажем.

На экстернатной форме могут обучаться жители Днепра, которые имеют проблемы со здоровьем, проживают заграницей или по особым причинам не могут посещать занятия и сдавать экзамены. Экстернат помогает в ускоренном режиме овладеть информацией учебных предметов за несколько лет.

Семейная (домашняя) форма обучения дает возможность родителям организовать учебный процесс для своего ребенка самостоятельно или с помощью педагогов.

Педагогический патронаж рассчитан на детей из малонаселенных сел, детей-беженцев, осужденных или тех, кто находится в больнице под наблюдением врачей.

В Днепре перейти на индивидуальный график обучения могут совершеннолетние или родители несовершеннолетних детей.

Чаще всего зачисление на индивидуальное обучение проводят до начала учебного года.

Отметим, что перевод также возможен в течение учебного года, но не позже чем за 3 месяца до проведения экзаменов. Это ограничение не применяется на педагогический патронаж.

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Как в Днепре перевести ребенка на индивидуальное обучение

Чтобы перевести ребенка на индивидуальную форму обучения необходимо записаться в школу. Для этого следует подать следующие документы:

Соответствующее заявление одного из родителей;

Свидетельство о рождении ребенка или его паспорт;

Медицинская справка N 086-1.

После этого Вы можете выбрать форму индивидуального обучения, написать соответствующее заявление и перевестись не позже чем за три месяца до годового оценивания или аттестации.

Руководитель школы помогает разрабатывать план обучения, организовывает и проводит консультации, а также дает возможность использования любой инфраструктуры школы.

Кроме этого, родители ребенка имеют право влиять на индивидуальный план обучения, принимая участие в его разработке.

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Как студентам Днепра перевестись на индивидуальное обучение

Индивидуальная форма обучения рассчитана для следующих студентов:

Работающих по специальности;

Совмещающих учебу с научной работой, спортивной и художественной деятельностью;

Находящихся в отпуске по уходу за ребенком до трех лет;

Переведенных из других вузов при наличии разницы в учебных планах;

Которые были отчислены и восстанавливаются при наличии разницы в учебных планах.

Для перевода студентам Днепра необходимо подготовить ряд документов. В случае трудоустройства по специальности, нужна справка с места работы. Если связано с научной работой – подтверждение от научного руководителя.

Необходимые документы для перевода:

Справка, подтверждающая занятость студента во время обучения;

Комплект документов (на каждый семестр отдельно);

Соответствующее заявление;

Соответствующую таблицу по учебе.

По всем вопросам нужно обращаться в деканат своего факультета.

Пример заявления для перевода

Кроме этого, нужно предоставить письмо с работы в свободной форме с обоснованием и перечнем должностных обязанностей в соответствии с Вашей специальностью.

Отметим, некоторые вузы могут выдвинуть ряд требований:

Средний балл успеваемости не ниже 85;

Отсутствие задолженностей;

Активное участие в научной работе, жизни вуза и т.д.

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Что жители Днепра думают об индивидуальном обучении

Вадим – студент одного из днепровских вузов. Ему пришлось перевестись на индивидуальный график обучения только в прошлом году:

"Так как я нашел работу с хорошим заработком, то мне нужно было решать что-то с учебой, а учиться то осталось последний год.

В итоге мне предложили перевестись на индивидуальную форму обучения.

Но как оказалось позже, в нем нет никакого толка. Это всего лишь бумажка, которая защищает тебя от большого количества пропусков на лекциях, но не более", – рассказал Вадим.

Мария учится в днепровском колледже на индивидуальной форме и для нее это самый выгодный вариант:

"Я сдаю все зачеты и экзамены, как и мои одногруппники. Только они это закрывают на протяжении всего семестра, а я за три дня.

Но преподаватели требуют от тебя, как и от всех.

Я работаю по специальности, поэтому мне легче на такой форме обучения. Но, как мне известно, некоторые мои одногруппники просто платят деньги", – рассказала Мария.

Индивидуальная форма обучения РИА Новости

Карина – студента вуза Днепра и заканчивает 4 курс. На ее факультете никогда не было индивидуальной формы обучения, но недавно в деканате заявили, что появилась возможность перевестись:

"Я работаю по специальности со второго курса, но руководство факультета отказывалось переводить меня на индивидуальный график обучения. Говорили: "У нас такого нет и не будет".

Хотя мне известно, что в каждом нормальном вузе есть индивидуальное обучение и студентов, которые работают по специальности, легко переводят.

В этом семестре посещение студентов в разы уменьшилось, и на нашем факультете решили пойти на уступки и ввели индивидуальный график обучения. Как нам заявили, для этого необходимо принести письмо от работодателя с обоснованием и перечнем должностных обязанностей.

Пока не знаю, стоит ли переходить, так как многие говорят, что это только время займет с собранием и подписью документов, а на самом деле толку и выгоды в этом нет", – рассказала студентка Карина.

Виктория – мама двоих детей, и индивидуальное обучение она считает абсурдным:

"Дети должны ходить в учебное заведение, общаться со сверстниками и нормально обучаться по школьной программе.

Смысл заканчивать экстерном или сидеть дома в закрытом помещении? Дети не будут знать, что такое общество, станут замкнутыми…", – сообщила жительница Днепра Виктория.

Индивидуальная форма обучения Информ-UA

Переходить на индивидуальный график обучения или нет - решать только Вам. В любом случае это займет время, но образование Вы получите соответствующее.

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