Зима в Днепре: как избежать переохлаждения

В Днепр пришли настоящие холода, а это означает, что пора уделить особое внимание своему здоровью.
До конца февраля ожидаются морозы, поэтому OBOZREVATEL напоминает о правилах безопасности в зимнюю погоду. Кроме того, мы расскажем о том, как уберечься от переохлаждения и обморожения.
Как избежать переохлаждения
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В первую очередь, холод пагубно влияет на мелкие кровеносные сосуды конечностей, акцентируют в МОЗ Украины. Они инстинктивно сужаются для сохранения тепла, кровь приливает к внутренним органам, и благодаря этому поддерживается внутренняя стабильная температура тела. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос - они наименее защищены из-за того, что в них тонкий жировой слой.
Основные правила поведения в холодную погоду: как не перемерзнуть на улицах Днепра
Одевайтесь тепло и многослойно: наденьте на себя несколько тонких кофт вместо одной теплой – так вы не вспотеете. При минусовой температуре воздуха это очень опасно. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Правильная зимняя одежда состоит из трех слоев: белье (нижнее белье, колготки, термобелье), средний слой (свитер, кофта), верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки). Выбирайте обувь с толстой подошвой.
Как не допустить переохлаждение
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– Защищайте открытые участки кожи: надевайте перчатки, а нос и уши закрывайте шапкой, шарфом, поднятым воротником.
– Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.
– Поешьте перед выходом на улицу, желательно что-то высококалорийное.
– Пейте достаточно жидкости. Если вы планируете долгое прогулку - возьмите с собой термос с чаем.
– Заходите каждый час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.
– Сделайте простые упражнения для рук или ног, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног.
– Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению.
– Откажитесь от алкоголя и курения. Спиртные напитки расширяют сосуды на поверхности тела, что приводит к быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за свое пагубного воздействия на стенки сосудов.
– Не прикасайтесь металла и откажитесь от металлических украшений. Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.
– Если вы планируете долгую поездку или прогулку, следите, чтобы ваш телефон был заряжен, а машина заправлена.
"Будьте особенно внимательны к своему организму, когда на улице морозы. При возможности остаться дома – оставайтесь. Не забывайте, что дети менее внимательны к своему здоровью, поэтому их нужно постоянно контролировать в холодную зимнюю погоду", – акцентирует семейный врач Татьяна Ермакова.
Признаки переохлаждения
Если вы заметили один из этих признаков – немедленно согрейтесь. Первые "звонки" переохлаждения, это: дрожь, "восковые" пятна, онемение, истощение, потеря памяти, нечеткое произношение, вялость, сонливость. У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. Первая помощь при переохлаждении простая – зайти в теплое помещение, согреться, выпить теплый напиток и поесть. Если же температура тела ниже 34 градусов, то нужна госпитализация.
Переохлаждение у ребенка
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Обморожение: как распознать
Обморожение – повреждение участков тела вследствие воздействия низкой температуры. Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног.
Признаки обморожения:
– белый или серо-желтый цвет участков кожи;
– твердая на ощупь, восковая кожа;
– онемение.
Обморожение рук
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"Если вы заметили у себя признаки обморожения – обратитесь к специалисту. Многие используют неправильные методы, делая организму только хуже. Тяжелые случаи обморожения могут привести к ампутации", – добавила специалист.
НЕЛЬЗЯ трогать обмороженные участки тела, растирать кожу снегом, опускать пораженные конечности в горячую воду и прикладывать их к батарее. Это может привести к большему поражению.
При обморожении следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" пораженных тканей – согреться, накладывать термоизоляционные повязки, употреблять теплые напитки.
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