Зима в Днепре: как избежать переохлаждения

В Днепр пришли настоящие холода, а это означает, что пора уделить особое внимание своему здоровью.

До конца февраля ожидаются морозы, поэтому OBOZREVATEL напоминает о правилах безопасности в зимнюю погоду. Кроме того, мы расскажем о том, как уберечься от переохлаждения и обморожения.

Как избежать переохлаждения usa.one

В первую очередь, холод пагубно влияет на мелкие кровеносные сосуды конечностей, акцентируют в МОЗ Украины. Они инстинктивно сужаются для сохранения тепла, кровь приливает к внутренним органам, и благодаря этому поддерживается внутренняя стабильная температура тела. Первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос - они наименее защищены из-за того, что в них тонкий жировой слой.

Основные правила поведения в холодную погоду: как не перемерзнуть на улицах Днепра

Одевайтесь тепло и многослойно: наденьте на себя несколько тонких кофт вместо одной теплой – так вы не вспотеете. При минусовой температуре воздуха это очень опасно. Если станет жарко, всегда можно снять одну из кофт. Правильная зимняя одежда состоит из трех слоев: белье (нижнее белье, колготки, термобелье), средний слой (свитер, кофта), верхняя одежда (куртка, брюки, шарф, шапка, перчатки). Выбирайте обувь с толстой подошвой.

Как не допустить переохлаждение news.by

– Защищайте открытые участки кожи: надевайте перчатки, а нос и уши закрывайте шапкой, шарфом, поднятым воротником.

– Избегайте тесной одежды и обуви, чтобы сохранить тепло и избежать обморожения.

– Поешьте перед выходом на улицу, желательно что-то высококалорийное.

– Пейте достаточно жидкости. Если вы планируете долгое прогулку - возьмите с собой термос с чаем.

– Заходите каждый час в теплое помещение, если вы проводите целый день на улице.

– Сделайте простые упражнения для рук или ног, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же двигайте пальцами ног.

– Не переутомляйтесь. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению.

– Откажитесь от алкоголя и курения. Спиртные напитки расширяют сосуды на поверхности тела, что приводит к быстрым потерям тепла. А это мешает сосудам оберегать от теплопотерь внутренние органы. Никотин также не лучший помощник в борьбе с холодом из-за свое пагубного воздействия на стенки сосудов.

– Не прикасайтесь металла и откажитесь от металлических украшений. Вы рискуете обморозить кожу в месте контакта.

– Если вы планируете долгую поездку или прогулку, следите, чтобы ваш телефон был заряжен, а машина заправлена.

"Будьте особенно внимательны к своему организму, когда на улице морозы. При возможности остаться дома – оставайтесь. Не забывайте, что дети менее внимательны к своему здоровью, поэтому их нужно постоянно контролировать в холодную зимнюю погоду", – акцентирует семейный врач Татьяна Ермакова.

Признаки переохлаждения

Если вы заметили один из этих признаков – немедленно согрейтесь. Первые "звонки" переохлаждения, это: дрожь, "восковые" пятна, онемение, истощение, потеря памяти, нечеткое произношение, вялость, сонливость. У детей признаки переохлаждения можно заметить, если кожа ярко-красная и холодная, а они сами очень вялые. Первая помощь при переохлаждении простая – зайти в теплое помещение, согреться, выпить теплый напиток и поесть. Если же температура тела ниже 34 градусов, то нужна госпитализация.

Переохлаждение у ребенка mama.ua

Обморожение: как распознать

Обморожение – повреждение участков тела вследствие воздействия низкой температуры. Наиболее уязвимыми являются открытые участки кожи: нос, уши, щеки, подбородок, пальцы рук или ног.

Признаки обморожения:

– белый или серо-желтый цвет участков кожи;

– твердая на ощупь, восковая кожа;

– онемение.

Обморожение рук wikipedia

"Если вы заметили у себя признаки обморожения – обратитесь к специалисту. Многие используют неправильные методы, делая организму только хуже. Тяжелые случаи обморожения могут привести к ампутации", – добавила специалист.

НЕЛЬЗЯ трогать обмороженные участки тела, растирать кожу снегом, опускать пораженные конечности в горячую воду и прикладывать их к батарее. Это может привести к большему поражению.

При обморожении следует придерживаться принципа "внутреннего согревания" пораженных тканей – согреться, накладывать термоизоляционные повязки, употреблять теплые напитки.

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