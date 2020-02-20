"Давят морально и угрожают": жителей Днепра атакуют опасные мошенники

В Днепре мошенники придумали новый способ обмана, с помощью которого доводят местных жителей до истерик и требуют от них крупную сумму денег.

В редакцию OBOZREVATEL обратилась днепрянка Алина с историей об аферистах, которые угрожают ей и ее родственникам. Подробно об этом OBOZREVATEL расскажет далее.

Мошенники в Днепре

"Давят на психику и угрожают"

"Мне позвонила мама и рассказала, что ей на телефон поступил вызов с неизвестного номера, якобы с какого-то колл-центра.

Маме сообщили, что наш знакомый оформил на меня кредит и теперь я должна его выплатить, так как он указал мои данные, как своей жены", – рассказала днепрянка.

Алина отметила, что аферисты знают все ее данные и ее родственников. Они названивают и требуют, чтобы девушка оплатила долг в размере 18 тысяч гривен.

Девушка призвала всех жителей закрывать свои социальные сети, блокировать незнакомые номера телефонов, чтобы никто не узнал Ваши данные:

"Сейчас такие опасные разводы, которые влияют на мозг человека. Каждый может отреагировать по-разному: кто-то заплатит деньги, а кто-то может настолько перенервничать и сделать что-то с собой. Потому что мошенники страшно угрожают. Они очень давят на психику.

Им проще простого срубить с мирных жителей деньги, довести до истерики, до критического состояния, чтобы человек отдал все", – рассказала девушка.

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Девушка до сих пор не понимает, как такое могло произойти и откуда у мошенников все ее личные данные и ее близких.

Также Алина рассказала, что связалась с человеком, который якобы взял кредит под ее поручительство:

"Эти мошенники ему тоже звонили, но ни о каких кредитах он не знает.

На данный момент этот мужчина находится в Киеве и также собирается обратиться в полицию. Но только смысл? Все равно дело не будет продвигаться", – рассказала Алина.

В свою очередь, девушка пыталась перезвонить на номера аферистов, но дозвониться так и не удалось, так как автоответчик постоянно отвечал, что это компания кредитов.

После этого Алина обратилась в полицию и подала заявление на мошенников.

Правоохранители сообщили, что переживать не стоит. На данный момент количество подобных случаев увеличилось. Некоторым пострадавшим мошенники звонят и по полгода, и при этом давят морально.

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"Взломали номер телефона и электронную почту"

У днепрянки Анны произошла подобная ситуация, но угрозы поступают на протяжении нескольких месяцев:

"Звонят из компаний по выдаче быстрых кредитов всем: маме, троюродным сестрам, одноклассникам и даже друзьям, с которыми я давно не общаюсь. Говорят, что я якобы должна 18 тысяч гривен.

Звонят из таких финансовых компаний как "АлиКредит", "Єврогроші", "Гоуфингоу", "Качай Гроші". А те, кто угрожают, вообще не представляются", – рассказала Анна.

Девушка отметила, что летом у нее взломали номер телефона и электронную почту:

"На мое имя неизвестные набрали кредиты. Непонятно откуда взяли мои личные данные, начиная с паспорта и заканчивая местом прописки", - подчеркнула днепрянка.

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Анна обращалась в полицию, но ей сказали, что информации мало для открытия уголовного дела:

"Этим компаниям я объясняю, что не брала никаких кредитов, но на меня летят ужасные угрозы.

Но, вроде бы, в одной из таких финансовых компаний все поняли и они больше не звонят. Это все после того, как я скинула им заявление из полиции. А вот остальные компании до сих пор названивают", – добавила Анна.

Кроме этого, мошенники давят на пострадавших и морально:

"Они рассылают моим знакомым коллаж из моих фотографий и говорят, что мои родители якобы алкоголики, и что я такая же, поэтому давайте якобы поможем избавиться этой семье от алкогольной зависимости и т.п.", – сообщила Анна.

Девушка уверенна, что номера телефонов и данные аферисты берут из социальной сети Facebook, так как у всех этих знакомых открыты личные страницы и номера есть в свободном доступе.

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Что делать в подобных ситуациях

OBOZREVATEL связался с юристом Станиславом Лифлянчиком, который рассказал, как поступать в таких ситуациях:

"Единственный способ борьбы с такими действиями – это обращение в правоохранительные органы и открытие уголовного производства.

В первом случае я советую сменить номер телефона или заблокировать номера мошенников. И, конечно же, обращаться каждый раз в полицию, писать от руки заявления о том, что продолжаются такие незаконные действия.

В другом случае нужно разбираться более детально. Если девушке взломали номер телефона и электронную почту, то нужно подтвердить факт взлома.

Потому что в дальнейшем мошенники могут передать дело в суд и говорить о том, что было какое-то согласие или электронная подпись. И чтобы этот момент исключить, девушке нужно доказать, что она ничего не подписывала.

Но на самом деле все это задача полиции и киберполиции. Они занимаются расследованиями преступлений, которые происходят в сети, и в данном случае - это мошенничество, и правоохранители обязаны открыть уголовное дело", – прокомментировал юрист.

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