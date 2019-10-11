Буллинг в школе: насколько это опасно в Днепре и как защитить ребенка

Современные дети порой бывают слишком жестокими по отношению к своим сверстникам. Иногда родители даже не догадываются, что их ребенок находится в опасности и ему нужна помощь.

В редакцию OBOZREVATEL обратилась мама пострадавшего мальчика Татьяна и рассказала, что ее сына травят в школе:

"В Днепр мы переехали совсем недавно, мой сын пошел во второй класс в новую школу. Учебное заведение сразу понравилось, учителя приветливые. Но когда в один день мой ребенок вернулся со школы с синяком под глазом – я, мягко говоря, пришла в ужас! Начала спрашивать, что произошло, кто это сделал и при каких обстоятельствах. Сначала сын боялся говорить правду, но позже все рассказал", – сообщила Татьяна.

Буллинг в школе Униан

Как оказалось, 8-летнего мальчика избил его одноклассник:

"Я пришла в школу с мамой еще одного мальчика, которого этот же одноклассник постоянно обижает. Классный руководитель объяснила, что ребенок "трудный" и она ничего с этим поделать не может. К тому же, он с неблагополучной семьи и родителям все равно на его воспитание", – рассказала мама мальчика.

У пострадавшего ребенка был сильный стресс и боли по всему телу, так как одноклассник ударил его в живот и по голове:

"Я поговорила с этим мальчиком и объяснила, что так, как он поступает – неправильно. Прошла неделя, и пока он не трогает моего сына. Надеюсь, такое больше не повторится", – добавила Татьяна.

Чем опасен буллинг

Как рассказала OBOZREVATEL психолог Олеся Ольховик, буллинг – это системный сбой:

"Когда ребенок подвергается школьной травле, то у него появляется ощущение, что весь мир против него. За процесс и дисциплину в классе отвечает классный руководитель. Если он эти процессы не останавливает, то по большому счету он дает разрешение. Тогда в сознании ребенка это считается нормой, что с ним так обращаются. Ну и дальше по жизни он будет терпеть подобные отношения и считать, что это нормально. Из-за буллинга у ребенка в будущем может быть заниженная самооценка, депрессия и тому подобное. Это очень больно и страшно", – рассказала психолог.

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Причины школьной травли

Причин буллинга очень много и все они разные:

"Первая причина, это когда ребенок не получает от своей семьи принятия и понимания. Часто бывает, что ребенок для родителей как безопасное существо, на которого можно вылить свою агрессию. Поэтому ребенок приходит в школу и этот внутренний негатив сливает на того, кто слабее его", – отметила Олеся Ольховик.

Участниками буллинга не являются сильные и уверенные в себе дети, которые могут за себя постоять:

"Достаточно часто это дети из не совсем благополучных семей, то есть у них где-то надломлена психика, у них нет ощущения, что они имеют полное право сказать: "Нет! Стоп! Так со мной обращаться нельзя"", – подчеркнула эксперт.

В современном обществе агрессия есть у каждого. Это защитный механизм, чтобы защищаться от внешнего мира. Но кто-то идет в спорт и таким образом выталкивает агрессию, а кто-то приходит и сливает это состояние на того, кто слабее.

"Обычно буллинг начинает один человек, а дальше дети присоединяются к нему, потому что тоже боятся оказаться на слабой стороне", – добавила психолог.

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Как остановить буллинг и куда обращаться

Эксперт отметила, что сам ребенок остановить буллинг не может:

"В первую очередь, об этом нужно рассказать родителям. Если они слышат своего ребенка, то идут в школу и говорят о проблеме классному руководителю. Если руководитель услышал родителей и начинает этот процесс останавливать, то это идеально, но такое бывает редко. После этого нужно идти к заучу, а затем к директору. Если не спасает руководство школы, то обращаться в ювенальную превенцию", – рассказала Олеся Ольховик.

Как поддержать ребенка

Как правило, ребенок, у которого хороший контакт с родителями, не подвергается буллингу.

В первую очередь, если ребенок оказался в этой ситуации, ему нужно верить, слышать его и постоянно говорить: "Я с тобой, я тебе верю, мы справимся, я тебе помогу". Затем брать ребенка и идти к руководству школы.

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Также ребенка можно отвести к психологу, потому что родители не всегда могут справиться с этой проблемой сами.

"Были случаи, когда дети волонтеров войны подвергались школьной травле. Так как они настолько погрузились в свою волонтерскую деятельность, что дети потерялись в этом мире. То есть родители все свои силы отдавали волонтерству, а дети оставались без поддержки", – отметила психолог.

Главное - внимание, время, слышать и видеть своего ребенка. Нужно не количество внимания, а качество. Чтобы ребенок говорил, и это было услышано.

Штраф за буллинг

С 19 января 2019 года официально вступил в силу Закон № 2657-VIII о противодействии буллингу.

За травлю в школе или другом учебном заведении могут оштрафовать на сумму от 50 до 200 необлагаемых минимумов доходов граждан (850-3400 гривень), или обязать к общественным работам от 20 до 40 часов.

Если в буллинге уличат подростков возрастом 14-16 лет, такие санкции будут налагать на их родителей или опекунов.

Также, если классный руководитель или директор учебного заведения знал о травле, но своевременно не сообщил об этом, ему грозит штраф на сумму от 850 до 1700 гривень или исправительные работы сроком до одного месяца с отчислением до 20% заработка.

София Ковнир

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