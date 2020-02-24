Без банальщины: чем удивить девушку на 8 марта в Днепре

Уже очень скоро Днепр отметит Международный женский день. С каждым годом в городе появляется все больше возможностей удивить свою любимую девушку в первый весенний праздник.

О том, как порадовать вторую половину на 8 марта – расскажет OBOZREVATEL.

Как порадовать любимую на 8 марта wallpapers

Исторически праздник появился, как день солидарности женщин во многих странах в борьбе за равные права и эмансипацию.

По официальной версии, праздник связан с "маршем пустых кастрюль", который состоялся 8 марта 1857 в Нью-Йорке. Тогда женщины, работавшие на текстильных красительнях, протестовали против плохих условий труда и низких зарплат. Во время марша они били в эти самые кастрюли, требуя предоставить им 10-часовой рабочий день вместо 16-часового, равную с мужчинами заработную плату и избирательное право.

Марш пустых кастрюль 8 марта 1857 года 24tv.ua

Именно поэтому мы не будем советовать вам устроить банальный романтический ужин, дарить тюльпаны и Рафаелло. Если в ваши планы входит сделать сюрприз и быть непохожим на других – вот несколько вариантов.

Мастер-класс по стрельбе из пистолета

Уверены, что ваша дама сердца будет в восторге от такого подарка, ведь для стрельбы предоставляют настоящее оружие и стреляют из него боевыми патронами.

Начинающих инструктор обучит необходимой теории и проконтролирует процесс.Тир находится в центре города между зданием СБУ и восточным входом на стадион "Днепр-Арена". Клиенту выдадут 40 патронов разного калибра: 20 шт – 9 мм и 20 шт – 5,6 мм. Инструктор расскажет базовые правила обращения с оружием. Также он покажет статические упражнения с учетом опыта и навыков стрелка.

Цена: 1300 гривен (40 выстрелов).

Для дерзких девушек bodo

Вечер в котокафе

Прекрасная альтернатива ресторану! Вы подарите посещение заведения необычного формата, где живут кошки. Даме предложат напиток и сладости из общего меню, расскажут о правилах поведения в кафе и выдадут по пакетику корма для животных. Посетители смогут угостить котов, погладить, поиграть и сфотографироваться с ними. Также гостям покажут шоу со специально обученной кошкой. Уверены, что после такого вечера девушка будет в замечательном настроении еще много дней.

Цена: 500 гривен.

Необычный ужин в компании хвостатых bodo

Экскурсия в Чернобыль

Ребята из Radioactive Team – одна из немногих украинских компаний, которая организовывает поездки в Чернобыль со всеми необходимыми разрешениями. А мы знаем, что многие девушки любят необычные путешествия. По приезде к ЧЗО участникам проведут инструктаж по безопасности. После этого начнется ознакомительная экскурсия, в ходе которой друзья узнают о катастрофе 1986 года. Также гид подробно расскажет о городах-призраках Припять и Чернобыль.

Цена: 2600 гривен.

Для любителей менять локацию bodo

Чернобыль bodo

Прохождение Horror-квеста

Для любительниц "пощекотать нервишки". Вы и ваша дама окажетесь запертыми в помещении, оформленном в стиле известного фильма ужасов – Silent Hill. В игре также принимает участие актер. На пути к освобождению компанию ждут различные задания и головоломки. Чтобы решить все загадки и найти выход – будет дан 1 час. Квест отличается высоким уровнем сложности.

Цена: 800 гривен.

Квест-комната зарядит энергией bodo

Девушка получит массу эмоций bodo

Криосауна

Очень необычный презент для любимой, который принесет массу новых ощущений. Криосауна представляет собой небольшую кабину, внутри которой температура достигает 60-70°С ниже нуля. Один сеанс длится 2-3 минуты. При этом клубы замороженного "дыма" не дают замерзнуть, а мягко охлаждают верхний слой кожи. Криотерапия помогает снять усталость, предотвращает головные боли и устраняет бессонницу. Также она способствует похудению, улучшает тонус кожи и избавляет от целлюлита. Кажется, ни одна дама не откажется от такого опыта.

Цена: 300 гривен.

Для красоты и здоровья bodo

Курс стретчинга

Гибкость тела – это свобода движений. А девушки свободу очень любят! Групповые занятия будут начинаться с разминки. Тренер покажет, как разогреть тело и подготовить его к нагрузке. Он продемонстрирует упражнения для разных групп мышц и проследит за правильной техникой выполнения. Занятия помогут улучшить растяжку и сделать осанку красивой. Комплекс подходит девушкам с любым уровнем подготовки – элементы выполняются по мере возможностей.

Цена: 1000 гривен (12 занятий).

Гибкость и растяжка - это здорово bodo

Девушка будет рада такому подарку bodo

Прыжок с парашютом

Для смелых дам нет ничего невозможного. Вначале девушка пройдет обучение — оно займет около семи часов и закончится зачетами по теории и практике. Затем получит необходимое снаряжение и поднимется в небо, где сможет совершить самостоятельный прыжок. Свободное падение продлится 2-3 секунды, а под куполом парашюта предстоит парить около 5 минут.

Цена: 3000 гривен.

Экстрим для любимой bodo

По данным, ООН, тема Международного женского дня 2020 года "Я – поколение равноправия: реализация прав женщин". 2020 год представляет собой неоспоримую возможность мобилизовать глобальные действия для достижения гендерного равенства и прав всех женщин и девочек.

Тема Международного женского дня 2020 года un.org

Ранее OBOZREVATEL рассказывал о том, что украинцы высказались, нужно ли праздновать 8 марта.

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