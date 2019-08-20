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Жара до +34: прогноз погоды в Днепре на 21 и 22 августа

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В Днепре до конца недели объявили предупреждение о пожарной опасности.

Так, на территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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До +32 и без осадков: синоптики уточнили потепление в Украине

Прогноз погоды

Прогноз погоды

Час Пик

Прогноз погоды от синоптиков:

В среду, 21 августа, прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем 29-34 градусов.

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В Украине снова жара до +32: прогноз погоды на 20 августа от ObozTV

В четверг, 22 августа, день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью будет стабильно 15-20 градусов, днем поднимется до 29-34 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину возвращается жара: синоптик дала прогноз.

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Место
Украина Днепр
Тег
погода
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