Жара до +34: прогноз погоды в Днепре на 21 и 22 августа

В Днепре до конца недели объявили предупреждение о пожарной опасности.
Так, на территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.
Прогноз погоды
Час Пик
Прогноз погоды от синоптиков:
В среду, 21 августа, прогнозируют переменную облачность. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем 29-34 градусов.
В четверг, 22 августа, день пройдет без осадков. Синоптики прогнозируют северо-восточный ветер, 5-10 м/с. Температура ночью будет стабильно 15-20 градусов, днем поднимется до 29-34 градусов.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину возвращается жара: синоптик дала прогноз.
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