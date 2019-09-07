Выиграл Днепр: Центральный мост окончательно открыли после завершения ремонта

Утром 7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Отныне переправа доступна в обе стороны.

Мэр Борис Филатов подчеркнул: победу одержали первую очередь Днепр и все горожане.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Держался ли я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", – сказал Борис Филатов в своем видеообращении.

Он также добавил, что власти – это не слава и признание, а тяжелый крест.

В то же время на Центральном мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари, если Центральный мост до 14 сентября не сдадут в эксплуатацию со всей документацией, мэр Днепра напишет заявление об увольнении.

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