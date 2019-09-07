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8 сентября • обновлено в 11:16
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/ Жизнь города

Выиграл Днепр: Центральный мост окончательно открыли после завершения ремонта

5.7т Читать материал на украинском

Утром 7 сентября в Днепре после окончания капитального ремонта открыли Центральный мост. Отныне переправа доступна в обе стороны.

Мэр Борис Филатов подчеркнул: победу одержали первую очередь Днепр и все горожане.

"Кто выиграл этот спор? Его выиграл только Днепр и никто больше. Город, который я так люблю. Держался ли я за свое кресло? Никогда. Я готов оставить его в любой момент. Например, в тот день, когда в городе появится аэропорт. Днепр хочет летать, а ему обрезали крылья", – сказал Борис Филатов в своем видеообращении.

Он также добавил, что власти – это не слава и признание, а тяжелый крест.

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В то же время на Центральном мосту со стороны левого берега появилась инсталляция, которая символизирует место главы Днепра. По словам Филатова, теперь каждый может посидеть в кресле, на которое он поспорил.

Как сообщал OBOZREVATEL, Борис Филатов и Владимир Зеленский 12 июля заключили пари, если Центральный мост до 14 сентября не сдадут в эксплуатацию со всей документацией, мэр Днепра напишет заявление об увольнении.

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Тема
Реформы Зеленского
Персоны
Борис Филатов Владимир Зеленский
Место
Украина Днепр
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Медовар что нибудь говорил?
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Невмерущий Чахлик
Невмерущий Чахлик
Захаров Дмитрий, Ще не, ждёмс!
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