В Украине умерла самый старший волонтер, которая помогала ВСУ
Женщине было почти 90 лет
Она мечтала увидеть фронт, где несут службу украинские Герои, собственными глазами
Савченко никогда не хотела, чтобы ей помогали другие, и все пыталась отдавать воинам
В городе Днепр умерла самый старший волонтер, которая помогала ВСУ во время российско-украинской войны, – Людмила Савченко. Женщине было почти 90 лет.
О печальном известии написала на своей странице в Facebook ветеран АТО Елена Белозерская. Она также рассказала, как в течение всех лет войны на Донбассе пенсионерка горячо поддерживала украинских защитников.
"Умерла бабушка Люда, Людмила Савченко – пожалуй, самый старший в Украине волонтер. В возрасте под 90 она варила супчики и кормила ими раненых в больнице в Днепре, а также помогала в пункте отдыха для военных "Вокзал Днепр", – написала Белозерская.
По ее словам, Савченко за свою жизнь успела пережить Голодомор и Вторую мировую войну. Кроме того, семья женщины была репрессирована.
"Помню, что она мечтала увидеть собственными глазами фронт, но когда ей в благодарность за все сделанное ею предложили свозить ее в АТО, она отказалась, чтобы не быть никому обузой... Всегда хотела помогать сама, а когда стала известной и неравнодушные люди пытались помочь ей, отказывалась, брала только то, что можно отнести солдатам... Земля пухом бабушке Люде, вечная память", – подытожила ветеран в некрологе.
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