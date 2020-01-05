В Днепре водители устроили драку со стрельбой: видео жесткой схватки

В Днепре водители Lexus и Mercedes Vito устроили драку посреди улицы. Один из участников драки применил травматическое оружие.
Инцидент произошел на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Титова. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.
По информации очевидцев, сначала водители пытались решить конфликт на словах. Но напряжение стало нарастать, и водитель Lexus достал травматический пистолет. Он выстрелил водителю Mercedes Vito в ногу.
Драка
24 Канал
На место прибыли "скорая" и несколько автомобилей патрульной полиции. Водитель Lexus скрываться не стал и дал показания сотрудникам полиции.
Что стало причиной конфликта не известно. Официальной информации от правоохранителей на данный момент нет.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре прохожие спасали мужчину, который лежал на парапете в полуживом состоянии. Его жестоко избила банда подростков.
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