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5 января • обновлено в 14:27
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В Днепре водители устроили драку со стрельбой: видео жесткой схватки

1.2т
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В Днепре водители Lexus и Mercedes Vito устроили драку посреди улицы. Один из участников драки применил травматическое оружие.

Инцидент произошел на перекрестке проспекта Богдана Хмельницкого с улицей Титова. Об этом сообщили в Telegram-канале Х**вый Днепр.

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По информации очевидцев, сначала водители пытались решить конфликт на словах. Но напряжение стало нарастать, и водитель Lexus достал травматический пистолет. Он выстрелил водителю Mercedes Vito в ногу.

Драка

Драка

24 Канал

На место прибыли "скорая" и несколько автомобилей патрульной полиции. Водитель Lexus скрываться не стал и дал показания сотрудникам полиции.

Что стало причиной конфликта не известно. Официальной информации от правоохранителей на данный момент нет.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре прохожие спасали мужчину, который лежал на парапете в полуживом состоянии. Его жестоко избила банда подростков.

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Место
Украина Днепр
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