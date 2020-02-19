В Днепре проезд в электротранспорте сделали бесплатным: кого это коснется

Школьники Днепра смогут пользоваться городским электротранспортом бесплатно.

Новая норма будет действовать в течение календарного года, включая каникулы, праздничные и выходные дни. Соответствующее решение было принято 19 февраля на сессии городского совета, сообщили в пресс-службе мэрии.

Также школьникам ввели льготный проезд на городских автобусных маршрутах общего пользования со скидкой 25 процентов. Он действителен без временных ограничений.

В Днепре проезд в электротранспорте сделали бесплатным Журнал Житомира

Кроме того, этим же решением был введен льготный проезд в городском электротранспорте в размере половины стоимости месячного проездного билета для студентов дневной формы обучения высших учебных заведений I-IV уровней аккредитации и учащихся учреждений профессионально-технического образования.

Бесплатный проезд в электротранспорте и льготный на автобусных маршрутах для школьников будет действовать при предъявлении ученического билета.

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