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10 декабря • обновлено в 18:12
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Алина Рашевская

В Днепре предупредили об отключении света: адреса

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В среду, 11 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре предупредили об отключении света

В Днепре предупредили об отключении света

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Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

  • улица Каруны, 2-10, 12

  • улица Темина, 1-24

  • проспект Слобожанский, 13

Индустриальный район

  • улица Петра Калнышевского, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

Самарский район

  • улица Романовского, 78, 84

  • улица Керамическая, 17

Соборный район

  • улица Ефремова, 14, 18

  • улица Акинфеева, 2

  • переулок Урицкого, 13

Центральный район

  • проспект Поля, 52-58;

  • улица Новосельная, 2-46, 5-15

  • улица Нахимова, 1-27, 2, 26

  • улица Надовражная, 2-44, 58А, 27-47

  • переулок 4-й Наклонный, 1-7

Шевченковский район

  • улица Троицкая, 12А

  • улица Гусенко, 17

Новокодакский район

  • улица Х. Гримау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

  • улица Воздухофлотская, 9, 10, 12

  • улица Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20

  • улица Кутузова, 8

  • улица Щербаня, 6

  • проспект Ивана Мазепы, 2, 2А, 2Б

  • улица Костя Гордиенко, 1, 1А, 2А, 3, 4

  • улица Мичурина, 4

  • улица Мостовая

  • улица Киевская, 1А

  • улица Западная, 1-7, 2-18

  • улица Давыдова, 71

  • улица Фланговая, 3

  • проспект Металлургов, 2-10

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел на учебу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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Автор
Алина Рашевская
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