В Днепре предупредили об отключении света: адреса

В среду, 11 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре предупредили об отключении света Vgorode

Света не будет по следующим адресам:

Амур-Нижнеднепровский район

улица Каруны, 2-10, 12

улица Темина, 1-24

проспект Слобожанский, 13

Индустриальный район

улица Петра Калнышевского, 29, 31, 33, 35, 37, 37А

Самарский район

улица Романовского, 78, 84

улица Керамическая, 17

Соборный район

улица Ефремова, 14, 18

улица Акинфеева, 2

переулок Урицкого, 13

Центральный район

проспект Поля, 52-58;

улица Новосельная, 2-46, 5-15

улица Нахимова, 1-27, 2, 26

улица Надовражная, 2-44, 58А, 27-47

переулок 4-й Наклонный, 1-7

Шевченковский район

улица Троицкая, 12А

улица Гусенко, 17

Новокодакский район

улица Х. Гримау, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19

улица Воздухофлотская, 9, 10, 12

улица Новоорловская, 10, 12, 14, 16, 18, 20

улица Кутузова, 8

улица Щербаня, 6

проспект Ивана Мазепы, 2, 2А, 2Б

улица Костя Гордиенко, 1, 1А, 2А, 3, 4

улица Мичурина, 4

улица Мостовая

улица Киевская, 1А

улица Западная, 1-7, 2-18

улица Давыдова, 71

улица Фланговая, 3

проспект Металлургов, 2-10

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине ребенок пришел на учебу с открытой формой туберкулеза. Школу, где произошел инцидент, закрыли для мытья и дезинфекции.

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