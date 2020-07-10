В Днепре сотрудники патрульной полиции за день предотвратили сразу две попытки суицида.

Так, 9 июля около 17:00 поступило сообщение от 48-летней женщины о том, что ее избил сын и теперь он угрожает насилием всей семье, сообщили в пресс-службе Патрульной полиции Днепропетровской области (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На место происшествия сразу же прибыли патрульные. Направляясь в квартиру, они увидели, как через балкон на 11 этаже дома перелез неизвестный и готовится прыгнуть вниз.

Сотрудники полиции мгновенно побежали на этаж. Они вовремя успели схватить мужчину и вытащить его оттуда.

Как оказалось, сын заявительницы в состоянии алкогольного опьянения пытался совершить самоубийство. Судя по следам порезов на руках, 20-летний парень неоднократно хотел покончить с собой. Ему вызвали скорую помощь.

В Днепре полиция предотвратила сразу две попытки самоубийства. Фото пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области

Также в тот же день в полицию позвонила жительница улицы Береговой и сообщила, что ее бывший муж пришел к ней, устроил ссору и угрожает самоубийством.

Патрульные прибыли на место происшествия и обнаружили на чердаке дома бывшего мужа заявительницы. Он сообщил, что у него во рту и руке лезвия, и он уже пытался покончить с собой.

В конечном итоге полицейские побеседовали с гражданином и уговорили его сойти вниз. Мужчине вызвали скорую помощь и сопроводили в больницу.

В Днепре полиция предотвратила сразу две попытки самоубийства. Фото пресс-службы Патрульной полиции Днепропетровской области

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