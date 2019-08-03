В Днепре отменили подорожание проезда в электротранспорте: решение суда

В Днепре с третьего августа планировалось повысить стоимость проезда в электротранспорте до 6 гривень. Но этого пока не произошло.

Суд признал повышение тарифа недействительным, сообщил Денис Селин на странице в Facebook.

Проезд в электротранспорте Днепр Час

Так, общественная организация подала в суд иск о том, что повышение стоимости проезда не может быть действительным, так как исполнительный комитет не провел процедуру правильно и не выдержал срок опубликования в 20 рабочих дней.

Селин отметил, что повышение тарифа должно было происходить по регуляторной процедуре.

В связи с этим, суд запретил КП "Днепровский электротранспорт" повышать стоимость проезда до решения суда по сути.

Как сообщили Информатору в Днепровском городском совете, на выходных ожидать подорожания не стоит:

"С понедельника будем рассматривать решения суда. Оба документа пришли к нам сегодня только во второй половине дня. По поводу электротранспорта — повышать будут. Окончательное решение примут в понедельник", — рассказали в горсовете.

Решение суда Facebook Дениса Селина

Решение суда Facebook Дениса Селина

Как сообщал OBOZREVATEL, стало известно, почему в Днепре может подорожать проезд в электротранспорте.

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