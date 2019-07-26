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В Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса

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В Днепре 29 июля отключат электроснабжение на некоторых улицах города.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

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Список адресов, которые останутся без света:

Самарский район:

  • ул.Автодорожная 27-31,28-36;

  • ул.Керамическая 17а-21,32-40-38;

  • ул.Отдыха 80-120,75,91-131;

  • ул.25 партсъезда(Князя Костянтина Острозького) 33/2;

  • ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;

  • ул. Северодонецкая 7.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-2 д. 28, 32-35;

  • ул. Паникахи 36, 36к;

  • ул. Платонова, 3-б, 5, 7к;

  • ул. Тополиная, 7а;

  • ул. Паршина, 16-б.

Новокодакский район:

  • ул.Ближняя, 31б;

  • ул. Коробова, 26, 8;

  • ул. Набережная Заводская, 91б;

  • ул. Юрия Кондратюка, 1,5 189;

  • ул.Набережная Заводская, 92.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр ЖКХ
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