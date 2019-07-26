В Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса

В Днепре 29 июля отключат электроснабжение на некоторых улицах города.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
Одесская Жизнь
Список адресов, которые останутся без света:
Самарский район:
ул.Автодорожная 27-31,28-36;
ул.Керамическая 17а-21,32-40-38;
ул.Отдыха 80-120,75,91-131;
ул.25 партсъезда(Князя Костянтина Острозького) 33/2;
ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;
ул. Северодонецкая 7.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-2 д. 28, 32-35;
ул. Паникахи 36, 36к;
ул. Платонова, 3-б, 5, 7к;
ул. Тополиная, 7а;
ул. Паршина, 16-б.
Новокодакский район:
ул.Ближняя, 31б;
ул. Коробова, 26, 8;
ул. Набережная Заводская, 91б;
ул. Юрия Кондратюка, 1,5 189;
ул.Набережная Заводская, 92.
Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.
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