В Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса

В Днепре 29 июля отключат электроснабжение на некоторых улицах города.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщает пресс-служба ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света Одесская Жизнь

Список адресов, которые останутся без света:

Самарский район:

ул.Автодорожная 27-31,28-36;

ул.Керамическая 17а-21,32-40-38;

ул.Отдыха 80-120,75,91-131;

ул.25 партсъезда(Князя Костянтина Острозького) 33/2;

ул. Романовского 33-57,61-75,36-78-80;

ул. Северодонецкая 7.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-2 д. 28, 32-35;

ул. Паникахи 36, 36к;

ул. Платонова, 3-б, 5, 7к;

ул. Тополиная, 7а;

ул. Паршина, 16-б.

Новокодакский район:

ул.Ближняя, 31б;

ул. Коробова, 26, 8;

ул. Набережная Заводская, 91б;

ул. Юрия Кондратюка, 1,5 189;

ул.Набережная Заводская, 92.

Как сообщал OBOZREVATEL, украинцам объяснили выгоду альтернативной энергетики.

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