В Днепре Новый мост перекроют для пешеходов и велосипедистов: назвали сроки

В Днепре на Новом мосту перекроют движение для пешеходов и велосипедистов на три дня.

Это связано с тем, что на переправе будут проводиться работы с использованием опасных для здоровья веществ, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Новый мост в Днепре

Так, второго августа с 8:00 до пятого августа 6:00 движение на Новом мосту для пешеходов и велосипедистов будет запрещено.

В мэрии напомнили, что в Днепре с 7:00 до 20:00 курсируют бесплатные речные трамваи. Катера отправляются от ул. Малиновского, идут на Сичеславскую Набережную и наоборот. С 7:00 до 10:00 курсируют 4 речные трамваи (интервал 8-10 минут), с 10:00 до 17:00 - 2 катера с интервалом 20-30 минут, с 17:00 до 20:00 - 4 речные трамваи (интервал 8-10 минут).

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