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2 декабря • обновлено в 16:44
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Светлана Коваленко

В Днепре мужчина устроил забег через 8-полосный проспект: шокирующее видео

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Один из водителей обнародовал видеозапись, на которой видно, как неосторожный пешеход пересекает Слобожанский проспект в Днепре в неположенном месте.

Мужчина перебегал опасный восьмиполосный проспект прямо перед машинами, передают в группе "Днепр оперативный" в Facebook.

На видео попал горе-пешеход в Днепре (иллюстрация)

На видео попал горе-пешеход в Днепре (иллюстрация)

lifeglobe.net

"Неистовый пешеход перебегает через 8-полосный проспект Слобожанский. На котором есть множество оборудованных пешеходных переходов. Мужчина мчится прямо перед стартующими авто", – сказано в сообщении.

Администраторы опубликовали видеозапись, предоставленную Викторией Артеменко.

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Подписчики группы крайне негативно отреагировали на видеозапись и предложили ввести высокий штраф для безответственных пешеходов.

"И сразу бы штраф, тысяч на 10. Будет потом и в чистом поле переходы искать", – написала одна из пользовательниц Facebook.

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Ранее OBOZREVATEL писал, что в сети появилась видеозапись момента ДТП на улице Чернышевского в Днепре, в котором пострадал 13-летний парень. На видеозаписи видно, что подросток переходил дорогу по пешеходному переходу и на разрешающий сигнал светофора, когда его сбил Daewoo Lanos.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Теги
ПДД пешеход
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