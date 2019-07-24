В Днепре массовое отключение воды на целый день: список адресов

В Днепре 25 июля отключат воду на некоторых улицах.

Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ на распределительной водопроводной сети. Водоснабжения не будет с 11:00 до 19:00, сообщает КП "Днепрводоканал".

Новости Тимошенко за час убедила зрителей изменить отношение к снижению тарифов

Отключение воды

Адреса, по которым не будет воды:

пр. Богдана Хмельницкого, дома от №11 до №27;

пр. Богдана Хмельницкого, 17 (станция переливания крови)

пр. Богдана Хмельницкого, 19 (Днепровский центр медико-санитарной помощи №2, Городская клиническая больница №16);

пр. Богдана Хмельницкого, 21 (Экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие);

пр. Богдана Хмельницкого, 23 (Днепровский базовый медицинский колледж)

пр. Богдана Хмельницкого, 25 (Главное управление ДФС в Днепропетровской области);

пр. Богдана Хмельницкого, 27П (Парк культуры и отдыха);

пр. Богдана Хмельницкого, 29А (Днепропетровское высшее училище физической культуры);

ул. Сечевых Стрельцов, дома от №95 до №147;

ул. Александра Канского, дома от №82 до №154, с №107 по №191;

ул. Купянска, дома от №5 до №47, с №4 по №52.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре несколько улиц останутся без света: адреса.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!