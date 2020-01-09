В Днепре изменилась абонплата за коммунальные услуги

В Днепре действуют нормы Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах", которые предусматривают изменения в образовании цен на услуги централизованного водоснабжения и водоотведения.

Новый размер платы за абонентское обслуживание на своем официальном сайте опубликовало КП "Днепрводоканал". Тарифы начали действовать с 1 января 2020 года.

Тарифы в КП "Днепрводоканал" today.ua

Плата за абонентское обслуживание – это платеж, который потребитель платит исполнителю коммунальной услуги по индивидуальному договору для возмещения расходов исполнителя.

С 1 января в Днепре предельный (максимальный) размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента составляет 29,81 гривень с ПДВ. Повышение тарифов за обслуживание ожидается 1 июля 2020 года. Максимально тариф повысят 1 декабря 2020 года:

По данным КП "Днепрводоканал"

Плата за абонентское обслуживание для одного абонента централизованного водоснабжения или водоотведения не может превышать предельный размер, рассчитанный в соответствии с постановлением КМУ от 21.08.2019 №808. Этот размер привязан к минимальной заработной плате, поэтому с ее увеличением будет расти и абонплата. Так, в конце 2019 года минимальная зарплата была равна 4173 грн. По данным на 1 января 2020 года, месячная минимальная зарплата в Украине составляет 4723 грн.

Общий размер платы за абонентское обслуживание в расчете на одного абонента в месяц для потребителей услуг централизованного водоснабжения и/или водоотведения в многоквартирных домах по индивидуальным договорам составляет от 11,98 гривень (без приборов учета) до 29,81 гривень (с 4-мя и более приборами учета).

По данным КП "Днепрводоканал"

Плата КП "Днепрводоканал" состоит из:

– платы за услугу по централизованному водоснабжению и водоотводу, которая рассчитывается исходя из размера утвержденных тарифов на услугу и объема потребленных коммунальных услуг;

– платы за абонентское обслуживание;

– платы за обслуживание, текущий ремонт внутридомовых систем многоквартирного дома, которые обеспечивают предоставление такой услуги определяется договором между исполнителем и совладельцами.

Согласно закону "О жилищно-коммунальных услугах", абонплату нужно платить только по индивидуальному договору с поставщиком. Из этих денег исполнителю, то есть водоканалу, будут возмещаться расходы, связанные с заключением договора на услугу водоснабжения и канализацию, распределение между потребителями услуги и даже за взимание платы за поставку услуг по договору водоснабжения и канализации. Также из этих денег будет происходить обслуживание счетчиков индивидуального учета – снятие, транспортировка, поверка и установка прибора на место).

Отдельно от основного договора на поставку услуг тоже в индивидуальном порядке днепряне будут оплачивать обслуживание и текущий ремонт внутридомовых водопроводных и канализационных сетей. В основной договор по поставке услуг водоснабжения и канализации эти услуги входить не будут.

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