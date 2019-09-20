В Днепр идут заморозки: появился прогноз погоды на выходные

В Днепре ожидается резкое ухудшение погодных условий.

На территории области сохранится чрезвычайная пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Погода goodfon.ru

В субботу, 21 сентября, синоптики прогнозируют переменную облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с, днем местами будут порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 3-8 градусов, на поверхности почвы местами будут заморозки 0-3 градусов, днем температура поднимется до 11-16 градусов.

Воскресенье, 22 сентября, пройдет без осадков. Ветер западный, 7-12 м/с, местами будут порывы до 15-20 м/с. Температура воздуха ночью составит 4-9 градусов тепла, а днем 15-20 градусов.

Как сообщал OBOZREVATEL, перед выходными, 21-22 сентября, Украину накроют дожди, а температура воздуха опуститься до 0 градусов.

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