В четырех районах Днепра отключат свет: список адресов

В Днепре, 13 ноября, в нескольких районах не будет электричества.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
Отключение света
НГС
Так, света не будет по следующим адресам:
Соборный район:
ул. Лабораторная, 2 — 18;
ул. Лешко Попеля, 2 — 12, 7а, 11, 11в;
просп. Гагарина, 71 — 91;
ул. Академика Баха, 1, 2 — 10;
ул. Белгородская;
ул. Севастопольская, 23 — 27, 34 — 48;
ул. Мандрыковская, 143, 145, 147, 149;
ул. Набережная Победы, 82, 82-б, 86, 86-б, 86-д;
ул. Космическая, 10;
ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;
ул. Дорожная, 1 — 21, 2 — 42, 41;
ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;
ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;
пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;
ул. Славянская, 51а;
ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;
ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;
ул. Холмогоровская, 16а.
Шевченковский район:
ж/м Тополь-2, дома 14 и 40;
ул. Тополиная, 14, 16, 25, 33, 35;
ул. Паршина, 16а;
ул. Староказацкая, 16 — 32;
ул. Короленко, 8 — 10;
ул. Воскресенская, 25, 27, 29;
просп. Филиппа Орлика, 2;
ул. Сечевых Стрельцов, 86, 89б;
ул. Карла Либкнехта, 85, 87, 87а, 87б.
Новокодакский район:
просп. Ивана Мазепы, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 56а;
ул. Каменская, 33;
ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;
пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28;
ул. Болятко, 1 — 45, 2 — 46;
ул. Широкая степь, 3 — 27;
ул. Наклонная, 1 — 93, 2 — 28;
ул. Нижняя, 2 — 10, 3 — 23;
ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 18;
ул. Старый Путь, 15;
ул. Караваева, 31;
ул. Новоорловская, 2б, 2в.
Чечеловский район:
ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;
ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;
ул. Кавалерийская, 3 — 7;
ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23.
Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!