В четырех районах Днепра отключат свет: список адресов

В Днепре, 13 ноября, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

Отключение света НГС

Так, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

ул. Лабораторная, 2 — 18;

ул. Лешко Попеля, 2 — 12, 7а, 11, 11в;

просп. Гагарина, 71 — 91;

ул. Академика Баха, 1, 2 — 10;

ул. Белгородская;

ул. Севастопольская, 23 — 27, 34 — 48;

ул. Мандрыковская, 143, 145, 147, 149;

ул. Набережная Победы, 82, 82-б, 86, 86-б, 86-д;

ул. Космическая, 10;

ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;

ул. Дорожная, 1 — 21, 2 — 42, 41;

ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;

ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;

ул. Славянская, 51а;

ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;

ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;

ул. Холмогоровская, 16а.

Шевченковский район:

ж/м Тополь-2, дома 14 и 40;

ул. Тополиная, 14, 16, 25, 33, 35;

ул. Паршина, 16а;

ул. Староказацкая, 16 — 32;

ул. Короленко, 8 — 10;

ул. Воскресенская, 25, 27, 29;

просп. Филиппа Орлика, 2;

ул. Сечевых Стрельцов, 86, 89б;

ул. Карла Либкнехта, 85, 87, 87а, 87б.

Новокодакский район:

просп. Ивана Мазепы, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 56а;

ул. Каменская, 33;

ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;

пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28;

ул. Болятко, 1 — 45, 2 — 46;

ул. Широкая степь, 3 — 27;

ул. Наклонная, 1 — 93, 2 — 28;

ул. Нижняя, 2 — 10, 3 — 23;

ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 18;

ул. Старый Путь, 15;

ул. Караваева, 31;

ул. Новоорловская, 2б, 2в.

Чечеловский район:

ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;

ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;

ул. Кавалерийская, 3 — 7;

ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.

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