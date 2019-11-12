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12 ноября • обновлено в 14:40
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В четырех районах Днепра отключат свет: список адресов

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В Днепре, 13 ноября, в нескольких районах не будет электричества.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

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Отключение света

Отключение света

НГС

Так, света не будет по следующим адресам:

Соборный район:

  • ул. Лабораторная, 2 — 18;

  • ул. Лешко Попеля, 2 — 12, 7а, 11, 11в;

  • просп. Гагарина, 71 — 91;

  • ул. Академика Баха, 1, 2 — 10;

  • ул. Белгородская;

  • ул. Севастопольская, 23 — 27, 34 — 48;

  • ул. Мандрыковская, 143, 145, 147, 149;

  • ул. Набережная Победы, 82, 82-б, 86, 86-б, 86-д;

  • ул. Космическая, 10;

  • ул. Новогодняя, 1 — 37, 2 — 52;

  • ул. Дорожная, 1 — 21, 2 — 42, 41;

  • ул. Ереванская, 1 — 65, 4 — 80;

  • ул. Камская, 42а, 42б, 46б, 51б, 51;

  • пер. Камский, 4, 20, 20а, 20б;

  • ул. Славянская, 51а;

  • ул. Мира, 1 — 43, 6 — 56;

  • ул. Радостная, 1 — 67, 2 — 64;

  • ул. Холмогоровская, 16а.

Шевченковский район:

  • ж/м Тополь-2, дома 14 и 40;

  • ул. Тополиная, 14, 16, 25, 33, 35;

  • ул. Паршина, 16а;

  • ул. Староказацкая, 16 — 32;

  • ул. Короленко, 8 — 10;

  • ул. Воскресенская, 25, 27, 29;

  • просп. Филиппа Орлика, 2;

  • ул. Сечевых Стрельцов, 86, 89б;

  • ул. Карла Либкнехта, 85, 87, 87а, 87б.

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Новокодакский район:

  • просп. Ивана Мазепы, 42, 42а, 44, 44а, 46, 48, 50, 50а, 52, 52/1, 54, 56, 56а;

  • ул. Каменская, 33;

  • ул. Батальонная, 1 — 59, 2 — 36;

  • пер. Батальонный, 1 — 23, 26, 28;

  • ул. Болятко, 1 — 45, 2 — 46;

  • ул. Широкая степь, 3 — 27;

  • ул. Наклонная, 1 — 93, 2 — 28;

  • ул. Нижняя, 2 — 10, 3 — 23;

  • ул. Целинная, 1 — 15, 2 — 18;

  • ул. Старый Путь, 15;

  • ул. Караваева, 31;

  • ул. Новоорловская, 2б, 2в.

Чечеловский район:

  • ул. Малахова, 1 — 85, 2 — 90;

  • ул. Лихачева, 1 — 89, 2 — 92;

  • ул. Кавалерийская, 3 — 7;

  • ул. Рабочая, 1 — 17, 19, 21, 23.

Как сообщал OBOZREVATEL, в пяти районах Днепра и в Новомосковске предупредили о масштабном отключении воды для проведения аварийных работ и подготовки водопровода к работе в осенне-зимний период.

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Место
Украина Днепр
Тег
ЖКХ
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