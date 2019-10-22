Туман и слабый ветер: синоптики уточнили прогноз погоды в Днепре

В среду в Днепре и области синоптики прогнозируют облачный день и до +20 градусов.

Согласно прогнозу Украинского гидрометцентра, осадков ожидать не стоит.

Синоптики прогнозируют туманный день без осадков (иллюстрация) Днепроград

Также утром ночью и утром местами возможен туман.

Ночью температура может опуститься до +7...+9 градусов. Ветер преимущественно юго-западный, до 3-8 м/с.

Прогноз погоды на среду Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что "бабье лето" в Украине, которое началось во второй декаде октября, будет долгим. В этот период максимальные дневные температуры могут достигать +20 градусов, а на юге даже +25 градусов.

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