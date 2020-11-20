Современный ремонт, новое оборудование: жители Шляховки в восторге от капитально обновленной амбулатории

В Днепре, в микрорайоне Шляховка, после капитального ремонта открыли амбулаторию №6 центра первичной медико-санитарной помощи №7 (ул. Амбулаторная, 1).

Обновили фасад и крышу, заменили сети и коммуникации. Ремонт делали по принципу безбарьерности: пандус, тактильная плитка, указатели со шрифтом Брайля. Обновления – как извне, так и внутри.

"Капитальный ремонт амбулатории выполнен на средства Всемирного банка, а городской совет сделал соответствующий проект, оснастил заведение всем оборудованием, необходимым для первичной медицины, а также обеспечил компьютерной техникой. Отныне пациенты будут обслуживаться в современных условиях. Так и должно быть, ведь это забота о наших жителях – как пациентах, так и персонале. В этом году это уже шестая амбулатория по городу, которую открыли после капитального ремонта. К концу года планируем еще пять", – отметил заместитель городского головы, директор департамента охраны здоровья населения горсовета Андрей Бабский.

Со своей стороны генеральный директор центра №7 Виктор Дубовик отметил: "Это одна из амбулаторий нашего центра, которая была в крайне плохом состоянии. Часть здания, которой около ста лет, уже не работала. На время ремонта врачи проводили приемы в другой амбулатории, на ул. Философской, 62. Сейчас в амбулатории №6 обновлено все. Сейчас здесь работают три семейных врача, медсестры, а также по графику консультируют узкие специалисты. В планах обустроить стоматологический кабинет, который был здесь и раньше, а также аптечный киоск – такое пожелание жителей".

Заведующая амбулатории №6 Виктория Кошлабо добавляет: "Обустроен кабинет "Здорового малыша", изолятор для инфекционных больных, кабинет с отдельным входом для пациентов с температурой, процедурный кабинет, а также лаборатория с новыми анализаторами. Забор будет проводиться в течение всего рабочего дня, что очень удобно для пациентов. Результаты могут быть готовы уже через 20 минут. Всюду новая мебель, и медицинский персонал обеспечен оргтехникой".

Семейная врач Наталья Щербина работает в этой амбулатории уже 35 лет. Она радуется, что вернулась к обновленному зданию: "Амбулаторию сейчас не узнать. Конечно, работать в комфортных условиях приятнее. Уютные коридоры, кабинеты. Получили новое оборудование. Прямо в кабинете, при необходимости, можем сделать кардиограмму пациенту. Получили электрокардиограф, тонометры, пульсоксиметры".

Днепрянка Лидия Романовская не останавливает восторга от капитально отремонтированного заведения: "Любуюсь нашей новенькой амбулаторией. Какой же она хорошей стала! Видно, что сделано все качественно, добротно. Очень хорошо, что в Днепре особое внимание уделяется медицине, ремонтируют лечебные учреждения, чтобы отрасль отвечала современным требованиям ".

Жительница Шляховки Наталья Сагайдак тоже радуется обновлению: "Конечно, не очень удобно было ездить к врачам на Философскую на время ремонта нашей амбулатории, но готовы были претерпеть такие неудобства, зная, что вскоре наше заведение сделают. Как только зашла внутрь, "ахнула" от увиденного: какое все новенькое, красивое. Помещение немного перепланировали – сейчас гораздо удобнее".