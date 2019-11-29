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30 ноября • обновлено в 10:58
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Светлана Коваленко

Снег и ветер: появился прогноз на выходные в Днепре

1.5т
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Синоптики прогнозируют осадки и низкую температуру в Днепре и области 30 ноября и 1 декабря.

В частности, в субботу ожидается дождь и мокрый снег, сообщает Украинский гидрометцентр.

В Днепре ожидается мокрый снег

В Днепре ожидается мокрый снег

pogliad.ua

Днем 30 ноября температура воздуха будет около +3 градусов, ночью – +1...+3 градуса. Ветер западный, 7-12 м/с, днем возможны порывы до 15-20 м/с.

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В воскресенье – облачно, без осадков, температура ночью – -2...-4 градусов, днем – -1...+1 градус. Ветер северо-западный, 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с.

Погода на субботу

Погода на субботу

Украинский гидрометцентр

Погода на воскресенье

Погода на воскресенье

Украинский гидрометцентр

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Украине со 2 декабря ожидается ухудшение погодных условий – снег и мокрый снег, образование снежного покрова высотой 3-8 сантиметров. В то же время в Карпатах ожидается до 20 сантиметров снежного покрова.

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Автор
Светлана Коваленко
Место
Украина Днепр
Тег
погода
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