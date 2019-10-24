"Размахивал причиндалами": по улицам Днепра прогуливался голый мужчина. Видео 18+

В Днепре 23 октября по ночным улицам разгуливал голый мужчина.

Из одежды на нем была только обувь. Об этом стало известно в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

По улицам Днепра прогуливался голый мужчина Скриншот

Нудист был замечен в районе магазина "АТБ" на улице Княгини Ольги. Мужчина не стеснялся своей наготы и даже вступил в диалог с прохожим, после чего продолжил свой путь, не скрываясь от любопытных глаз.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре маршрутчик "сцепился" с пассажиркой. 18 октября водитель маршрутного такси №37 угрожал женщине, которая оплатила проезд и требовала сдачу. Он решил присвоить деньги себе, а усмирить негодование женщины грозился при помощи полиции.

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