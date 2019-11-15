Под Днепром подросток сбежал из монастыря: фото и приметы

Из мужского монастыря в Новомосковске Днепропетровской области сбежал 16-летний Богдан Шарай.

По информации опекуна, парень сбежал 9 ноября, передает пресс-служба полиции Днепропетровской области.

Пропавший Богдан Шарай Пресс-служба полиции Днепропетровской области

"В полицию обратилась опекун 16-летнего парня, которая сообщила, что с 17 августа 2019 года Богдан, житель поселка Межевая Днепропетровской области находился в лаврах мужского монастыря в городе Новомосковске. Ей стало известно, что 9 ноября 2019 года парень решил самостоятельно покинуть учреждение, в связи с чем до настоящего времени его местонахождение никому из родственников не известно", – сказано в сообщении.

Пропавший имеет рост 165 см, худощавое телосложение, светлые глаза, темно-русые волосы. Был одет в темно-зеленую куртку с оранжевыми вставками.

По информации полиции, парень склонен к попрошайничеству.

Всех, кто может что-либо сообщить о местонахождении пропавшего, полиция просит позвонить по телефонам 068-491-16-16, 098-242-58-03, 056-93-7-31-66 или 102.

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