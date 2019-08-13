Обматерили и забросали камнями: под Днепром подростки напали на женщину из-за замечания

В Новомосковске Днепропетровской области подростки обматерили женщину и забросали ее камнями.
Реакции родителей на такое поведение их детей нет, сообщили в Facebook-группе "Подслушано Новомосковск Украина" (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
Как стало известно, подростки вели себя неадекватно:
"Группа подростков практически каждый день собирается во дворе, играет музыка в колонках на весь двор, крики, маты, могут гонять местных животных, ломают цветы. Женщина, которую достала уже эта компания, вышла и попросила уйти, на что услышала кучу матов и оскорблений", – написали в сообществе.
В ответ на замечания женщины дети начали разговаривать на повышенных тонах:
"Эти "дети" решили, что этого мало и начали кидать камнями прям в женщину, несколько раз попали, обливали водой. Пара взрослых заступились, все успокоились", – добавили очевидцы.
Также отметили, что родители подростков и полиция никак не реагируют:
"Родители некоторых живут в этом же дворе, реакции на поведение ноль. Вызывали полицию, проблема не решилась, дети просто разбежались, как приехала машина", – подчеркнули в группе.
Такое хамское поведение происходит не впервые:
"Если кто-то узнает своего ребенка на фото, просьба провести воспитательные беседы или соберём неравнодушных жителей дома и будем действовать по-другому, раз родители не научили своих детей нормально себя вести. Такое чувство, что выбежали из леса, хуже обезьян", – написали в сообществе.
В сети очень бурно отреагировали на неподобающее поведение детей:
"Не дети, а аборигены", "В таких семьях растут... Никто им не прививал качеств достойного поведения в социуме. Вот и выросло...", "Эти дворы особенные, в них всегда было куча неадекватов, по своему детству помню, страшно там было ходить одной", "Дети ничего и никого не боятся, это страшно", - пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Подростки напали на женщину
Facebook-группа "Подслушано Новомосковск Украина"
Подростки напали на женщину
Facebook-группа "Подслушано Новомосковск Украина"
Подростки напали на женщину
Facebook-группа "Подслушано Новомосковск Украина"
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