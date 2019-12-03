Новый год 2020: где и когда в Днепре будут продавать елки

Городские власти Днепра определили 134 адреса, по которым в преддверии Нового года будут официально продавать елки.

Продажа начнется в ближайшее время, когда будут заключены все договора, сообщает пресс-служба Днепровского городского совета.

Стало известно, где можно купить елку на Новый год uzhgorod.net.ua

"В Днепре определены места официального продажи елок – это 134 адреса в разных районах города. Еще несколько дней понадобится, чтобы заключить соответствующие договоры с предпринимателями. После этого елки можно будет выставлять на продажу", – сказано в сообщении.

Начальник инспекции по благоустройству горсовета Руслан Мороз отметил, что легальную елку можно будет приобрести в каждом микрорайоне.

Стоимость будет варьироваться от 100 гривень за срезанное дерево до 400 гривень за метровую елку в горшке. Все елки должны быть маркированы чипами или стрейч-лентой.

Первый заместитель начальника Днепропетровского лесного и охотничьего хозяйства Валерий Величко отметил, что елки специально выращивают к новогодним праздникам на 94 Га плантаций, и к реализации готовы 100 тыс. деревьев. При желании елку можно приобрести непосредственно в лесхозе. Ежегодно новыми деревьями засаживают 15-20 Га.

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В случае обнаружения нелегальной точки продажи товары будут вывезены и утилизированы. В течение 1 января продавцы должны будут убрать все нереализованные деревья.

По состоянию на 26 ноября реализацию разрешили по 101 адресу.

Официальные точки реализации елок в Днепре Сайт Днепровского горсовета

Официальные точки реализации елок в Днепре Сайт Днепровского горсовета

Официальные точки реализации елок в Днепре Сайт Днепровского горсовета

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