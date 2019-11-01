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1 ноября • обновлено в 14:27
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Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

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В понедельник, 4 ноября, в пяти районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техническим обслуживанием сетей и монтажом оборудования, сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".

В пяти районах Днепра отключат свет

В пяти районах Днепра отключат свет

rozhyshche.rayon.in.ua

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

  • пер. Окопный, 1 – 23, 2 – 36;

  • ул. Казахстанская, 9 – 41, 73 – 141, 28/1 – 88, 90 – 146;

  • ул. Минусинская, 1 – 13, 6 – 22, 30 – 34;

  • ул. Щитовая, 131 – 133, 142 – 158;

  • ул. Передовая, 267 – 329, 346 – 394;

  • ул. Ангелиной, 15 – 167, 30 – 126;

  • пер. Донецкий, 11;

  • ул. Житомирская, 90, 128 – 264г, 171 – 327б;

  • пер. Черниговский, 1 – 25, 385, 2 – 32а;

  • ул. Архангельская, 1 – 49, 2 – 56;

  • ул. Богомаза, 133, 135, 177;

  • ул. Гагринская, 73 – 199, 40 – 198;

  • пер. Гагринський, 1 – 13, 2 – 30;

  • ул. Гринченко, 58 – 226, 33 – 245;

  • туп. Гринченко, 2 – 12, 11;

  • ул. Отечественая, 69/1 – 89, 24д, 26;

  • ул. Петрозаводская, 2 – 6;

  • ул. Семипалатинская, 1 – 39, 2 – 54;

  • пер. Семипалатинський, 2 – 6;

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Индустриальный район:

  • ул. Заболотного, 2 – 34, 1 – 25;

  • ул. Дружная, 38;

  • ул. Урожайная, 2 – 28, 3 – 23;

  • ул. Новокузнецкая, 1 – 39;

Соборный район:

  • спуск Кодакский, 6 – 54, 1 – 75;

  • пер. Мандрыковский;

  • ул. Гончара, 10 – 14;

  • ул. Набережная Победы, 11а, 13, 37б, 39а, 50а;

  • пр. Героев, 43, 45, 1 – 9;

  • пр. Добровольцев, 6, 1 – 13, 10;

Шевченковский район:

  • ул. Сечових Стрельцов, 1 – 3, 2;

  • ул. Шевченко, 36;

  • пр. Яворницкого, 51 – 53;

Чечеловский район:

  • ул. Меренкова, 4 – 16, 13, 35;

  • ул. Гомельская, 1 – 7, 2 – 4, 34, 35;

  • ул. Камчатская, 1 – 9;

  • ул. Могилевская, 10;

  • ул. Леваневского, 42, 56 – 88, 59, 63 – 99;

  • ул. Ларионова, 1, 2, 3, 4, 9 – 171, 20 – 50;

  • ул. Аптекарская балка, 32 – 44, 44а, 94 – 98;

  • "ДП" "Сервисэнерго", подстанция №31;

  • ДГЭС ГЭТ;

  • Протект СКТБ "Элеватормельмаш";

  • ТОВ "Сокол-Брок", ул. Белелюбского, 25;

  • ТОВ "Дніпроінструмент", ул. Белелюбского, 27;

  • ЧП Воробьева, ул. Гаршина, 22;

  • Автобаза Приднепровской железной дороги;

  • ул. Давидова, 2б, 71, 183;

  • пр. Металургов, 2а, 2д, 4;

  • ул. Новоорловская, 28, 30, 34.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. При этом тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

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Место
Украина Днепр
Тег
ДТЭК Сети
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