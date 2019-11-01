Несколько районов Днепра останутся без света: список адресов

В понедельник, 4 ноября, в пяти районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техническим обслуживанием сетей и монтажом оборудования, сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".

В пяти районах Днепра отключат свет rozhyshche.rayon.in.ua

Свет отключат по таким адресам:

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Окопный, 1 – 23, 2 – 36;

ул. Казахстанская, 9 – 41, 73 – 141, 28/1 – 88, 90 – 146;

ул. Минусинская, 1 – 13, 6 – 22, 30 – 34;

ул. Щитовая, 131 – 133, 142 – 158;

ул. Передовая, 267 – 329, 346 – 394;

ул. Ангелиной, 15 – 167, 30 – 126;

пер. Донецкий, 11;

ул. Житомирская, 90, 128 – 264г, 171 – 327б;

пер. Черниговский, 1 – 25, 385, 2 – 32а;

ул. Архангельская, 1 – 49, 2 – 56;

ул. Богомаза, 133, 135, 177;

ул. Гагринская, 73 – 199, 40 – 198;

пер. Гагринський, 1 – 13, 2 – 30;

ул. Гринченко, 58 – 226, 33 – 245;

туп. Гринченко, 2 – 12, 11;

ул. Отечественая, 69/1 – 89, 24д, 26;

ул. Петрозаводская, 2 – 6;

ул. Семипалатинская, 1 – 39, 2 – 54;

пер. Семипалатинський, 2 – 6;

Индустриальный район:

ул. Заболотного, 2 – 34, 1 – 25;

ул. Дружная, 38;

ул. Урожайная, 2 – 28, 3 – 23;

ул. Новокузнецкая, 1 – 39;

Соборный район:

спуск Кодакский, 6 – 54, 1 – 75;

пер. Мандрыковский;

ул. Гончара, 10 – 14;

ул. Набережная Победы, 11а, 13, 37б, 39а, 50а;

пр. Героев, 43, 45, 1 – 9;

пр. Добровольцев, 6, 1 – 13, 10;

Шевченковский район:

ул. Сечових Стрельцов, 1 – 3, 2;

ул. Шевченко, 36;

пр. Яворницкого, 51 – 53;

Чечеловский район:

ул. Меренкова, 4 – 16, 13, 35;

ул. Гомельская, 1 – 7, 2 – 4, 34, 35;

ул. Камчатская, 1 – 9;

ул. Могилевская, 10;

ул. Леваневского, 42, 56 – 88, 59, 63 – 99;

ул. Ларионова, 1, 2, 3, 4, 9 – 171, 20 – 50;

ул. Аптекарская балка, 32 – 44, 44а, 94 – 98;

"ДП" "Сервисэнерго", подстанция №31;

ДГЭС ГЭТ;

Протект СКТБ "Элеватормельмаш";

ТОВ "Сокол-Брок", ул. Белелюбского, 25;

ТОВ "Дніпроінструмент", ул. Белелюбского, 27;

ЧП Воробьева, ул. Гаршина, 22;

Автобаза Приднепровской железной дороги;

ул. Давидова, 2б, 71, 183;

пр. Металургов, 2а, 2д, 4;

ул. Новоорловская, 28, 30, 34.

Ранее OBOZREVATEL писал, что в ноябре текущего года цены на газ для украинцев вырастут, поскольку облгазы установили новые тарифы за транспортировку голубого топлива. При этом тарифы в разных областях подорожают по-разному, а в некоторых регионах стоимость перекачки газа вырастет вчетверо.

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